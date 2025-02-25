İlyas Salman başrolünde oynuyordu: Bakanlık vizyonunu yasakladı!
İlyas Salman'ın başrolünde oynadığı Oy'una Geldik filmi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklandı. Karara tepki gösteren yönetmen Kazım Öz, "Yıllardır emek sarfederek ürettiğimiz filmi seyircimize ulaştırmak için hukuksal yolları sonuna kadar kullanacağız" dedi.
Yönetmenliğini Kazım Öz'ün yaptığı "Oy'una Geldik" filmi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yasaklandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu yazılı açıklamada yasaklama gerekçesine ilişkin, "5224 sayılı “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunu”nun 4. Maddesi gereğince yasaklandı" ifadelerine yer verdi.
"KENDİ TARİHİNE BİR KARA LEKE DAHA SÜRDÜ"
21 Şubat'ta vizyona girmesi beklenen film hakkında verilen yasak kararını paylaşarak tepki gösteren yönetmen Öz şu ifadeleri kullandı:
"OY’una Geldik filmimizin vizyonu maalesef yasaklandı. İktidar 21.yüzyılda bir komedi filmini yasaklayarak kendi tarihine bir kara leke daha sürdü. Yıllardır emek sarfederek ürettiğimiz filmi seyircimize ulaştırmak için hukuksal yolları sonuna kadar kullanacağız."
OY’una Geldik filmimizin vizyonu maalesef yasaklandı.İktidar21.yüzyılda bir komedi filmini yasaklayarak kendi tarihine bir kara leke daha sürdü.Yıllardır emek sarfederek ürettiğimiz filmi seyircimize ulaştırmak için hukuksal yolları sonuna kadar kullanacağız. #oyunageldikfilmi pic.twitter.com/DdHL8wqKAp— kazim öz (@oz_kazim) February 25, 2025
Bakanlığın yayımladığı kararda ilgili maddede yer alan ifadeler şu şekilde:
"Bakanlık, insan onurunun, kamu düzeninin, genel ahlakın, çocukların ve gençlerin ruh sağlığının korunması amacıyla; şiddet, pornografi ve insan onuruyla bağdaşmayan görüntü ve etkiler içeren filmleri yeniden değerlendirilmek üzere Değerlendirme ve Sınıflandırma Kuruluna sevk edebilir."
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