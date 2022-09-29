“İnsan Eli Değmiş” sergisi 17 Eylül-17 Aralık 2022 tarihleri arasında Nişantaşı Taş Konak’ta

29 Eylül 2022 Perşembe, 18:18

Sergi, Ceren ve Irmak Arkman’ın küratörlüğünde gerçekleşen ve dijital sanat alanında öne çıkan isimleri bir araya getirerek büyük ilgi gören bir önceki Flora sergisinin devamı niteliğinde. Serinin ikinci kısmında küratörler bu kez insanın çevre üzerindeki etkisine odaklanarak günümüzün en önemli sorunlarından biri olan iklim krizine dikkat çekiyor.

17. İstanbul Bienali paralelinde yer alacak “İnsan Eli Değmiş” sergisi, Evan Roth, Félix Luque & Iñigo Bilbao, François Quévillon, Kevin Cooley, Persijn, Broersen & Margit Lukács, Sabrina Ratté ve Volkan Kızıltunç’un eserleriyle ile insanın doğaya verdiği zarara karşı bir farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Kalyon Kültür, yeni sergi programında dokuz uluslararası sanatçıyı bir araya getirirken aynı zamanda doğa, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularına paralel olarak gerçekleştirilecek söyleşiler ve atölye çalışmalarına da yer verecek.

Sergi, Kalyon Kültür’ün Nişantaşı’ndaki Taş Konak binasında 17 Aralık 2022 tarihine kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.