TV yayın akışı 15 Eylül 2022 Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Haftayı bitirmeye yaklaştığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu oldu.
İşte, 15 Eylül Perşembe günü TV yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Camdaki Kız
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Mahkum
STAR TV YAYIN AKIŞI 19:30 Duy Beni
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Yabancı Sinema Aşk Tarifi
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Destan
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Mahkum
23:45 Kusursuz Kiracı
02:15 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya
04:15 Kazanan Restoran
05:00 Bay Yanlış
06:00 İnadına Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Yabancı Sinema İntikam Peşinde
02:30 Yabancı Sinema İntikam Peşinde
04:00 Aslı Hünel ile Gelin Evi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
05:45 Yedi Numara
08:10 Benim Adım Melek
12:00 Anadolu’da Yaşam
13:00 Masumlar Apartmanı
16:30 Yeşil Deniz
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema Aşk Tarifi
22:35 Balkan Ninnisi
02:05 Yeşil Deniz
03:20 Masumlar Apartmanı
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