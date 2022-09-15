TV yayın akışı 15 Eylül 2022 Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 12:03
<p>Haftayı bitirmeye yaklaştığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. </p> <p>Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu oldu. </p> <p>İşte, 15 Eylül Perşembe günü TV yayın akışı...</p> <h3>GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?</h3> <p>KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Camdaki Kız </p> <p>FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Mahkum</p> <p>STAR TV YAYIN AKIŞI    19:30 Duy Beni</p> <p>TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>TRT 1 YAYIN AKIŞI          20:00   Yabancı Sinema Aşk Tarifi</p> <p>ATV YAYIN AKIŞI             20:00 Destan</p> <p>SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00  Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p>

Haftayı bitirmeye yaklaştığımız perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu oldu. 

İşte, 15 Eylül Perşembe günü TV yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Camdaki Kız 

FOX TV YAYIN AKIŞI        20:00 Mahkum

STAR TV YAYIN AKIŞI    19:30 Duy Beni

TV8 YAYIN AKIŞI              20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 YAYIN AKIŞI          20:00   Yabancı Sinema Aşk Tarifi

ATV YAYIN AKIŞI             20:00 Destan

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00  Gelsin Hayat Bildiği Gibi

<h3>FOX TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat</p> <p>10:45 Ekonomi Arası</p> <p>10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün</p> <p>13:00 En Hamarat Benim</p> <p>16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber</p> <p>20:00 Mahkum</p> <p>23:45 Kusursuz Kiracı</p> <p>02:15 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya</p> <p>04:15 Kazanan Restoran</p> <p>05:00 Bay Yanlış</p> <p>06:00 İnadına Aşk</p>

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Mahkum

23:45 Kusursuz Kiracı

02:15 Esra Bezmeci ile Karşı Karşıya

04:15 Kazanan Restoran

05:00 Bay Yanlış

06:00 İnadına Aşk

<h3>KANAL D</h3> <p>07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki</p> <p>09:00 Neler Oluyor Hayatta</p> <p>11:00 Yaprak Dökümü</p> <p>13:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>16:00 Arka Sokaklar</p> <p>18:30 Kanal D Ana Haber</p> <p>20:00 Camdaki Kız </p> <p>00:15 Seversin</p> <p>03:00 Gelinim Mutfakta</p> <p>05:15 Yabancı Damat</p>

KANAL D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız 

00:15 Seversin

03:00 Gelinim Mutfakta

05:15 Yabancı Damat

<h3>SHOW TV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:00 Yeni Gelin</p> <p>08:00 Bu Sabah</p> <p>10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk</p> <p>12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p> <p>15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme</p> <p>18:45 Show Ana Haber</p> <p>20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi</p> <p>00:15 Yabancı Sinema İntikam Peşinde</p> <p>02:30 Yabancı Sinema İntikam Peşinde</p> <p>04:00 Aslı Hünel ile Gelin Evi</p>

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

00:15 Yabancı Sinema İntikam Peşinde

02:30 Yabancı Sinema İntikam Peşinde

04:00 Aslı Hünel ile Gelin Evi

<h3>TV8 YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:15 Oynat Bakalım</p> <p>07:15 8’de Sağlık</p> <p>08:30 Müge ve Gülşen’le 2. sayfa</p> <p>11:15 MasterChef Türkiye</p> <p>12:45 Canım Annem</p> <p>13:45 Doya Doya Moda</p> <p>16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>20:00 MasterChef Türkiye</p> <p>00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz</p> <p>02:30 Doya Doya Moda</p> <p>04:15 Canım Annem</p> <p>05:00 8X8</p>

TV8 YAYIN AKIŞI

06:15 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem

13:45 Doya Doya Moda

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doya Doya Moda

04:15 Canım Annem

05:00 8X8

<h3>ATV YAYIN AKIŞI</h3> <p>06:40 Bir Zamanlar Çukurova</p> <p>08:00 Kahvaltı Haberleri</p> <p>10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert</p> <p>13:00 ATV Gün Ortası</p> <p>14:00 Mutfak Bahane</p> <p>16:00 Esra Erol’da</p> <p>19:00 ATV Ana Haber</p> <p>20:00 Destan</p> <p>22:45 Bir Küçük Gün Işığı</p> <p>01:40 Mutfak Bahane</p> <p>03:35 Bir Zamanlar Çukurova</p>

ATV YAYIN AKIŞI

06:40 Bir Zamanlar Çukurova

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

22:45 Bir Küçük Gün Işığı

01:40 Mutfak Bahane

03:35 Bir Zamanlar Çukurova

<h3>TRT 1 YAYIN AKIŞI</h3> <p>05:43 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı</p> <p>05:45 Yedi Numara</p> <p>08:10 Benim Adım Melek</p> <p>12:00 Anadolu’da Yaşam </p> <p>13:00 Masumlar Apartmanı</p> <p>16:30 Yeşil Deniz</p> <p>19:00 Ana Haber</p> <p>19:55 İddiaların Aksine</p> <p>20:00 Yabancı Sinema Aşk Tarifi</p> <p>22:35 Balkan Ninnisi</p> <p>02:05 Yeşil Deniz</p> <p>03:20 Masumlar Apartmanı</p>

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

05:45 Yedi Numara

08:10 Benim Adım Melek

12:00 Anadolu’da Yaşam 

13:00 Masumlar Apartmanı

16:30 Yeşil Deniz

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema Aşk Tarifi

22:35 Balkan Ninnisi

02:05 Yeşil Deniz

03:20 Masumlar Apartmanı

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