İpek Özbey ve Furkan Sezer’den yeni kitap: 'Dragos'

Yayınlanma: 13.06.2024 - 16:28

Güncelleme: 13.06.2024 - 16:28

Yeni kitabında İpek Özbey, Furkan Sezer ile birlikte Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün içyüzünü ortaya koyuyor. Kitapta, operasyonların perde arkasında yaşananlar, Oktar’a yönelik operasyon yapan polis müdürünün başına gelenler, kedicik olarak adlandırılan genç kızların nasıl bu hale getirildiği, Dragos kod adlı malikanede yaşananlar, turnike sistemi, örgütün finans kaynakları, Oktar’ın yurtdışındaki bağlantıları ve cezaevine gelen kadın avukatların sırları gibi birçok çarpıcı detay yer alıyor.



İpek Özbey, 1973 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde İşletme ve Sosyoloji eğitimi aldıktan sonra gazeteciliğe Söyleşi dergisinde başladı. HBB, Kanal 6, NTV ve CNN Türk gibi önemli televizyon kanallarında çalıştı. Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinde “Pazartesi Söyleşileri”ni yaptı, Halk TV’de “Sansürsüz” programını hazırlayıp sundu. Şu anda Sözcü gazetesinde söyleşilerine devam eden Özbey, Sözcü TV’de “Nokta Atışı” ve “Karşı Karşıya” adlı programları hazırlayıp sunuyor. Aynı zamanda Kırık Matruşka adlı bir romanı ve söyleşilerinin derlendiği Manşet: Türkiye Konuşuyor ve 15 Temmuz Demokrasi Kahramanları adlı kitapları bulunan Özbey, PEN Türkiye ve IPI Türkiye’nin Genel Sekreterliğini yürütmekte ve ÇGD Uğur Mumcu ile TGC Başarı Ödülü sahibidir.

Furkan Sezer, 1980 yılında Tekirdağ'da doğdu. 2002 yılında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu ve yüksek lisansını Edirne'de Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. İstanbul'da görev yaptığı sırada Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik operasyon başta olmak üzere birçok operasyonda görev aldı ve yönetti. 2021 yılında Emniyet Teşkilatı'ndan ayrıldıktan sonra çeşitli kurumsal şirketlerde çalıştı. Sezer, evli ve iki kız çocuk babasıdır.



