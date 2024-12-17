İspanyol aktris Marisa Paredes hayatını kaybetti

Yayınlanma: 17.12.2024 - 14:13

Güncelleme: 17.12.2024 - 14:13

İspanyol sinemasının ünlü isimlerinden olan ve yönetmen Pedro Almodovar'ın birçok filminde aldığı rollerle tanınan aktris Marisa Paredes, 78 yaşında hayatını kaybetti.

İspanya Sinema Akademisi, Paredes'in ölümünü, "İspanyol sineması, halkın kendisini 75'ten fazla kez beyazperdede izleyebildiği, uzun bir kariyeri geride bırakan, en ünlü aktrislerinden biri olan Marisa Paredes'ten yoksun kaldı" diye duyurdu.





Madrid'deki evinde bu sabah aniden rahatsızlanarak hayatını kaybettiği belirtilen Paredes için bir mesaj yayımlayan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli aktrislerden biri olan Marisa Paredes'in ölüm haberiyle yıkıldık. Sinema ve tiyatrodaki varlığı ve demokrasiye olan bağlılığı gelecek nesillere örnek olacaktır. Teşekkürler Marisa." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 70'ten fazla filmde ve 80 kadar tiyatro oyununda sahne alan Paredes, 2018 yılında İspanya sinemasının Goya Onur Ödülü'nü almıştı.

Fransa, İtalya ve Meksika'da da filmlerde rol alan Paredes, Oscar ödüllü İspanyol yönetmen Pedro Almadovar'ın da vazgeçemediği aktrislerden biriydi.