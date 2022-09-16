"İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" 4 Ekim'de başlayacak

16 Eylül 2022 Cuma, 17:13

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan festivalde Türk sanatçıların yanı sıra İspanya'dan Buika ve İran'dan Alireza Ghorbani konuk olacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ücretsiz üniversite konserleri, İrfani Türküler konseri, Aşıklar konseri, geleneksel enstrümanlar ile geri dönüşümden yapılan enstrümanlar sergileri gibi birçok etkinlik de yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen festivalin sanat yönetmeni Yavuz Bingöl, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu yıl dört yaşına giren festivalimiz ülkemizin önemli festivalleri arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Yola çıkarken ülkemizin halk müziği konusundaki festival açığını kapatma hedefimiz olduğunu belirtmiştim. Bu misyon ile her sene dünyanın en önemli isimlerini Türkiyeli müzikseverlerle buluşturuyoruz. Ayrıca yaptığımız atölyeler, sergiler, söyleşilerle halk müziği alanındaki bilimsel verileri de halkımızla paylaşıyoruz. Festivalimiz her yıl bir öncekinden daha zenginleşen programı ve kapsayıcı içeriğiyle uzun yıllar yaşayacak."

Halk müziği alanında Türkiye'nin köklü festivali olmayı amaçlayan etkinlik, 4 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak açılış töreniyle başlayacak. Festival etkinlikleri AKM, AKM Fuaye alanı ve Galata Üniversitesi Şişhane Meydanı'nda sanatseverlerle buluşacak.

OKTAY TEMİZ ATÖLYESİ

Ünlü perküsyon sanatçısı Okay Temiz, kendi adını taşıyan ritim atölyesi ve ritim konseriyle festivalde yer alacak. Sanatçının enstrümanlarından oluşan sergi de AKM Fuaye alanında sergilenecek.

Ardahanlı baba ve oğul aşıklar, Orhan ve İsrafil Üstündağ, festival açılışında AKM Fuaye'de konser verecek.

Halk müziğinin önemli isimlerinden Elif Buse Doğan, Derya Türkan, Ümit Yılmaz, Engin Aslan, Petra Nahtmanova, Volkan Topakoğlu ve Özgür Can Çoban üniversitelilerle ücretsiz konserlerde buluşacak. Konserler, Galata Üniversitesi önü Şişhane Meydanı'nda yapılacak.

BİN YILLIK SESLER

Anadolu'nun sözlü tarihi olan müzik enstrümanlarından oluşan sergi, AKM'nin fuaye alanında üç gün gezilebilecek.

Etnomüzikolog Feridun Obul tarafından hazırlanan "Bu Toprağın Sesleri" isimli sergide Anadolu'dan dünyaya ses olan enstrümanların orijinalleri ve replikaları görülebilecek. Bağlama sanatçısı ve saz yapım ustası Oktay Yılmaz festivalde "Bağlama Yapım Atölyesi" verecek. AKM fuayesinde yapılacak atölyede bağlama yapımının aşamaları görülebilecek.

"Atık Enstrümanlarla Müzik Atölyesi", "Çer Çöp Sergisi" ve "Fungistanbul" konseri de AKM Fuaye alanında gerçekleşecek.

Atıklardan elde edilen materyaller, doğayı koruma bilincine dikkat çekmek üzere yapılacak atölyede kullanılacak. Kullanım ömrünü tamamlamış, artık işe yaramaz diye düşünülen objelerin ileri dönüşümle birer müzik enstrümanına dönüşmesi atölyede gösterilecek.