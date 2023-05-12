İstanbul Caz Festivali Genç Caz+ sanatçıları açıklandı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 15:06

Güncelleme: 12.05.2023 - 15:06

Boğaziçi Üniversitesi Müzik Kulübü Orkestrası, Eggmann Quartet, Esra Gürçay Quartet ft. Peter Shalamov, Keskin Band, Projektiles ve Zonda 4, bu yıl Genç Caz+ programına katılarak 30. İstanbul Caz Festivali’nin Parklarda Caz konserlerinde dinleyiciyle buluşacak.

Seçilen Genç Cazcılar ayrıca, İKSV’nin kariyerlerinin başlangıcındaki sanatçıların yeni yapıtlar üretebilmesi için yaratılan İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu ve 2013 yılında aramızdan ayrılan müzik insanı Mehmet Uluğ’un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Genç Caz+ albümünün bu yılki edisyonunda birer şarkıyla yer alacak.

Genç Caz+ finalistleri, 9, 10 ve 16 Temmuz tarihlerinde Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro ve Şişli Habitat Parkı’nda yapılacak Parklarda Caz etkinliklerinde ücretsiz olarak dinlenebilecek.

Genç Caz+’nın Seçici Kurulu’nda bu yıl müzisyen Ayşe Tütüncü, müzisyen Cenk Erdoğan, müzisyen Selen Gülün, müzisyen Ogün Sanlısoy, müzisyen Volkan Öktem, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, yazar Yekta Kopan, Sony Music Türkiye Genel Müdürü Özden Bora, Pozitif ve Babylon’un kurucularından Ahmet Uluğ ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer aldı.

PARKLARDA CAZ

İstanbul Caz Festivali’nin yeşille cazı bir araya getiren renkli etkinliklerinden Parklarda Caz 9, 10 ve 16 Temmuz tarihlerinde Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro ve Şişli Habitat Parkı’nda ücretsiz olarak düzenlenecek Parklarda Caz etkinliklerinde; Swing’it ve Anadolu funk, krautrock ve Afrobeat’i başarıyla harmanlayıp progresif bir anlayışı imzası hâline getiren jam topluluğu Takeshi’s Cashew’un yanı sıra ve Genç Caz+ konserlerinin yetenekli finalistleri dinlenebilecek.

FESTİVAL PROGRAMI

Festival programına göre Genç Caz+ Finalistleri ve Takeshi's Cashew belirlenen alanlarda sahne alacak.

9 Temmuz Pazar, 17.45: Beylikdüzü Yaşam Vadisi

10 Temmuz Pazartesi, 18.45: Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro

16 Temmuz Pazar, 18.30: Şişli Habitat Parkı