Korsan balesi Samsun'da seyirciyle buluştu: ‘Korsan’, SAMDOB’da perdelerini açtı

İngiliz şair Lord Byron’un “Korsan” adlı şiirinden esinlenen, koreograf Joseph Mazilier tarafından librettosu yazılan, müziği Adolphe Adam’a ait “Korsan” (Le Corsaire) balesi, prömiyer temsili ile Samsun seyircisiyle buluştu.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 03.03.2024 - 04:00
Korsan balesi Samsun'da seyirciyle buluştu: ‘Korsan’, SAMDOB’da perdelerini açtı
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Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) Bale Topluluğu, “Korsan”ı bale tarihinin en ünlü isimlerinden Marius Petipa’nın koreografisi ile sahneye taşındı.

SAMDOB başkoreografı Görkem Cengiz tarafından sahneye konan eserin dekor ve kostüm tasarımı Zekiye Şimşek’e ait. Ilgaz Erdağ, Orkun Baydoğan, Zeynep Bengier ve İdil Şengül’ün repetitör, Gözde Yardımlı başkemancı olarak yer aldığı eser, 4 ve 9 Mart saat 20.00’de, Samsun Devlet Opera ve Balesi Aydın Gün Salonu’nda yeniden sahnelenecek.



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