İstanbul Genç Bale Topluluğu, Vivaldi'nin 'Dört Mevsim' eserini sahneleyecek

İstanbul Genç Bale Topluluğu, sezonu İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" eseriyle kapatıyor.

Eser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde 28 Haziran'da 13.00 ve 18.00'de baleseverlerle buluşacak.

İtalyan besteci Vivaldi, keman için bestelenen dört konçertodan oluşan, en ünlü olan eserini 1725 yılında besteledi.

Barok müzik ve klasik müzik repertuvarının önemli örneklerinden biri olan eserdeki özgün içeriğe sahip konçertoların her biri, adını aldığı mevsimin özelliklerini yansıtıyor.

İstanbul Genç Bale Topluluğunun yeni bir yorumla bale sahnesine taşıyacağı eserde, Vivaldi’nin her biri adını aldığı mevsimin özelliklerini yansıtan konçertoları için dört ayrı koreograf, birer mevsimi koreografik bir dille ele alarak kendi özgün hareket anlayışını ve kültürel bakış açısını sahneye taşıdı.

İlkbahar Matthew Soloviev, sonbahar Sasha Evtimova, kış mevsimi Olga Pango imzası taşıyor. Yaz ise Animus ile sahnede hayat buluyor.

Dört ayrı eser, dört mevsim boyunca yol alan, her mevsimde biçimlendirilen, zorlanan ve dönüşen tek ve kırılgan bir simge olan kağıt tekne etrafında birleşiyor. Zamanın akışını, yolculuğu ve insan kırılganlığını simgeleyen tekne, izleyiciyi bir dünyadan diğerine kesintisizce taşıyan ortak bir bağa dönüşüyor.

Eserde Buse Babadağ ABD'den konuk sanatçı olarak dans ederken, Sophia Zonni (Kanada), Lois Tulleners (Belçika), Fumino Nakayama (Japonya), İpek Raazkyazim (İngiltere), Alice Franchini (İtalya), Kio Sagae (Japonya), Jann Pisioni (İtalya) ve Türk genç bale sanatçıları sahnede olacak.