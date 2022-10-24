İstanbul Kukla Festivali'nde son hafta

24 Ekim 2022 Pazartesi, 11:10

Bu yıl 24. kez perdelerini açan Uluslararası İstanbul Kukla Festivali 3 Ekim’den bu yana dünyanın önemli kukla sanatçı ve gruplarını ağırlıyor. Özbekistan Devlet Kukla Tiyatrosu’nun gösterileri ile başlayan festival 27 Ekim’e dek devam edecek.

Almanya’dan Thomas Herfort, Çekya’dan Pavel Vangeli ve Karromato, İspanya’dan Toni Zafra ve Macaristan’dan Andras Lenart’ın gösteriler sunduğu festival yoğun ilgiyle karşılandı.

Festivalin sanat yönetmeni ve gölge tiyatrosu sanatçısı Cengiz Özek’in de “Büyülü Ağaç” ve “Çöp Canavarı” adlı Karagöz oyunlarını sergilediği festivale Naif Bey Kumpanyası da “Naif Bey ve Yaveri” adlı oyunla katıldı. İstanbul Kukla Festivali’nin Akbank Sanat binasında düzenlenecek son hafta gösterilerinde ise bu kez yerli gruplar sahne alıyor.

SON HAFTA HEM ÇOCUKLARA HEM BÜYÜKLERE

25, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde Akbank Sanat’ta hem çocukları hem de büyükleri ilgilendirecek kukla oyunları sahneleniyor. 25 Ekim saat 11.00’de çocuklara yönelik “At” adlı oyun ile saat 20.00’de yetişkinlere yönelik “Şu Üç Günlük Dünyada Bir Muhsin Bey” adlı oyun sahnelenecek.

26 Ekim saat 11.00’de yine çocuklar için “Pırt” adlı oyun ve saat 20.00’de ise yetişkinler için “Işkırlak” adlı Karagöz gösterisi yer alıyor. Festivalin son günü olan 27 Ekim’in programında ise saat 11.00’de çocuklar için “Çöp Canavarı” adlı Karagöz gösterisi, saat 20.00’de yetişkinler için “Öfkenin Yakın Geçmişi” adlı oyun var.

Festivalin son haftasında iki de atölye çalışması var. Cengiz Özek’in eğitmen olarak yürüteceği atölyelerin ilki 26 Ekim saat 16.00’da Çocuklarla Gölge Tiyatrosu başlığını taşıyor. 27 Ekim saat 16.00’daki diğer atölyede ise Özek bu kez yetişkinlerle Geleneksel Metodla Karagöz Yapımı Atölyesi düzenliyor. Her iki atölye de yine Akbank Sanat’ta yer alıyor.