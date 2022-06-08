İstanbul Müzik Festivali, AKM’de yapılan törenle başladı
Elli yaşındaki müzik festivali açılışı AKM’de, neşeli bir repertuarla yapıldı. Açılış konserinde piyanist Kirill Gerstein ve şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nı dinledik.
İKSV İstanbul Müzik Festivali’nin ellincisi şehirle kucaklaşırken en güzel sözü bu yıl Onur Ödülü’nü alan besteci Özkan Manav söyledi: “55 yaşındayım. Demek ki festivalle büyümüşüm, bana çok şey katmış!” Belli bir yaşın üzerindeki klasik müzik seyircisinin ortak kanısı bu. İKSV Başkanı Bülent Eczacıbaşı’na da söylemişliğim var: İKSV festivalleriyle biz yarım asırda yerli yabancı 45 bine yakın sanatçı ve topluluğunu izlemiş 3,5 milyonu aşkın izleyici olarak birkaç diploma almış gibiyiz. Müziği, tiyatroyu, dansı, plastik sanatları öğrenmemize, gerek izleyici, gerek sanatçılara katkıda bulundunuz! Festival bu güne kadar 20 yeni klasik müzik eserinin bestelenmesine aracı olmuş, teşvik ödülleri ve fonlarla onlarca genç sanatçıyı desteklemiş. Bu yıl da 24 Haziran’a kadar 16 farklı mekânda 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı konuk edecek. Birbirinden farklı dallarda sanatçı ve topluluklar müzikle buluşturacak İstanbulluları.
Törenin açılış konserinde piyanist Kirill Gerstein ve şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nı dinledik. Ferit Tüzün’ün Nasreddin Hoca adlı eseri, Çaykovski’nin etkileyici 1. Piyano Konçertosu ve Leonard Bernstein’ın Batı Yakasının Hikâyesi’nden Senfonik Danslar eserleri keyifli bir repertuvardı ve dinleyiciler çok mutlu ayrıldı. Şimdi sıra diğer gösterileri yakalama telaşında!
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