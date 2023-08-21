Bu hafta düzenlenecek İBB etkinlikleri...
21-27 Ağustos tarihleri arasında da her hafta olduğu gibi İBB etkinlikleri devam ediyor. Bu hafta farklı türlerde eserlere sahip sanatçılar İstanbullularla buluşacak.
İBB kültür tarafından düzenlenen etkinlikler kaldığı yerden devam ediyor. 21-27 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek konserler arasında Eda Baba, Dolu Kadehi Ters Tut, Sakiler ve Mirkelam yer alıyor. Ayrıca Kitap Kulübü bu ay Başar Başaran'ı konuk edecek. İşte bu hafta gerçekleşecek etkinlikler...
SEMTİMDE ORKESTRA
İBB Orkestraları'nın Türk Halk Müziği, İBB Bandosu ve İBB Mehteran toplulukları tarafından düzenlenecek olan konser ücretsiz olarak müzik tutkunları ile buluşacak.
SAKİLER
Dünyadan Uzak, Yalanı Bırak, Aşığın Kaderi gibi sevilen parçaları ile tanınan grup Sakiler Artİstanbul Feshane'de ücretsiz olarak müzik tutkunları ile buluşacak.
METROHAN GÜNLÜKLERİ
Metrohan, cuma günü Hibrit grubuna, cumartesi ise İBB Orkestraları'nın 4 Renk Anadolu konserine ücretsiz olarak ev sahipliği yapacak.
KİTAP KULÜBÜ
Ayça Deren Karabulut moderatörlüğünde "Gerçek ya da Gerçeküstü" temasıyla ücretsiz olarak gerçekleşecek olan Kitap Kulübü bu ay Başar Başaran'ı konuk ediyor.
DENİZ HAVASI
Volkan Kiprik ve Canan Atay, cumartesi günü Beşiktaş ve Kadıköy iskelelerinde ücretsiz olarak verecekleri konser ile İstanbullular ile buluşacak.
EDA BABA
Büyükada Taş Mektep'te sevilen parçalarını seslendirecek olan Eda Baba cumartesi günü vereceği ücretsiz konserlerle müzik tutkunlarıyla buluşacak.
DOLU KADEHİ TERS TUT
Festival Park Kadıköy'de cumartesi günü Dolu Kadehi Ters Tut sahne alacak. Biletler satışta...
HİSAR KONSERLERI
Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Çetin Akdeniz ve Tuncay Balcı, Anadolu Hisarı'nda verecekleri ücretsiz konser ile İstanbullularla buluşacak.
ÇINAR ALTI KONSERLERİ
Cendere Sanat'ta pazar günü yapılacak ücretsiz konserde Serkan Yıldırım, Cansu Koç ve Ufuk Kızılbuğa sahne alacak.
MİRKELAM
Mirkelam, sevilen şarkılarıyla çarşamba günü Müze Gazhane'de müzik tutkunları ile buluşacak.
WALL-E FİLM GÖSTERİMİ
Sevilen film, Wall-e salı günü Q-Deck Salı Sineması'nda İstanbullularla buluşacak.
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