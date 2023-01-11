Yayınlanma: 11.01.2023 - 00:01

Güncelleme: 11.01.2023 - 00:01

İstanbul’u “Miklagard” diye anan Vikingler, aynı zamanda Bizans ile ticaret yapıp Bizans’a saldırmış ve hatta imparatorluk ordularında paralı askerlik yapmış bu kuzeyli savaşçılardan birini de Ayasofya’nın mermerlerine adını runik alfabe ile kazımıştır... Bugün İstanbul’un sokaklarında, mezarlıklarında, yollarında gezinirken bu gibi hikâyelerin doğurduğu; Türkçe, Arapça, Rumca, Ermenice, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Lehçe, İbranice, Rusça, Bulgarca, Süryanice ve Sırpça gibi daha birçok dilde kitabelere rastlamak olanaklı. Bu kitabeler, pek dikkat edilmese de kentin farklı köşelerinde saklı birer hazine gibi ilgi görmeyi, dikkat çekmeyi bekliyorlar.

Emre Öktem ve Mesut Tufan’ın kaleme aldığı İstanbul’da Çok Dilli Kitabeler (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları) bu saklı hazineleri inceliyor, İstanbul’un renkli geçmişine tanıklık ediyor. Kitap, birçok yapıya can veren mimarları da günümüze taşımayı es geçmezken İstanbul’a kitabeler üzerinden bakmak isteyenlere olanak tanıyor.

İstanbul’da Çok Dilli Kitabeler / Emre Öktem, Mesut Tufan / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları / 728 s. / 2022.