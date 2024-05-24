İstanbul'da 'Piccole Danze' prömiyeri...

Yayınlanma: 24.05.2024 - 20:23

Güncelleme: 24.05.2024 - 20:23

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Piccole Danze" balesinin prömiyerini Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, dört farklı koreografinin yer aldığı eser, izleyicilere unutulmaz bir dans deneyimi sunacak:

"Minval": Koreografisi Berk Sarıbay tarafından yapılan ve müziği Akın Sevgör tarafından bestelenen bu bölüm, insan ilişkilerindeki varoluşsal nedenleri ve varoluşu sorguluyor.

"Nox": Koreograf Deniz Özaydın ve besteci Utku Şilliler iş birliğiyle sahneye konan bu parça, bencillik kavramını irdeliyor.

"Kurban": Uğur Seyrek'in koreografisi ve F. Chopin'in müziği ile kadın ve erkek ilişkilerini ele alıyor.

"Danzon": Armağan Davran ve Volkan Ersoy'un koreografisi ile Arturo Marquez'in müziği, kadın ve erkek ilişkilerini beden diliyle anlatırken, ilişkilerdeki zıtlıkları siyah ve kırmızı renklerle sembolize ediyor.

"Piccole Danze" balesi, gerçekleştirilecek prömiyerin ardından, 25 Mayıs'ta saat 16.00'da yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyicilerle buluşacak.