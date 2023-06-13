İstanbul'da Sheck Wes rüzgârı

Yayınlanma: 13.06.2023 - 09:57

Güncelleme: 13.06.2023 - 09:57

RnB müzik listelerini "Mo Bamba" adlı parçasıyla kasıp kavurmuş olan Sheck Wes, hayranlarının yoğun talebi üzerine Avrupa Turnesi'ne İstanbul ayağını da ekledi.

Türk kültürüne duyduğu yoğun ilgi ile de tanınan yıldız, beklenen konserin müjdesini verdi.

Türkiye'yi ve İstanbul'u cok sevdiği bilinen sanatçının konserin ardından bir gün daha kalarak özlediği kültürle hasret gidermek istediği öğrenildi.