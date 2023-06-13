İstanbul'da Sheck Wes rüzgârı
RnB müziğinin dünyaca ünlü isimlerinden Sheck Wes, 2 Temmuz Pazar günü GaGa Club ve J. Noah Entertainment ortaklığıyla GaGa Club İstanbul'da sahne alacak.
RnB müzik listelerini "Mo Bamba" adlı parçasıyla kasıp kavurmuş olan Sheck Wes, hayranlarının yoğun talebi üzerine Avrupa Turnesi'ne İstanbul ayağını da ekledi.
Türk kültürüne duyduğu yoğun ilgi ile de tanınan yıldız, beklenen konserin müjdesini verdi.
Türkiye'yi ve İstanbul'u cok sevdiği bilinen sanatçının konserin ardından bir gün daha kalarak özlediği kültürle hasret gidermek istediği öğrenildi.
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