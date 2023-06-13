İstanbul'da Sheck Wes rüzgârı

RnB müziğinin dünyaca ünlü isimlerinden Sheck Wes, 2 Temmuz Pazar günü GaGa Club ve J. Noah Entertainment ortaklığıyla GaGa Club İstanbul'da sahne alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2023 - 09:57
İstanbul'da Sheck Wes rüzgârı
Abone Ol google-news

RnB müzik listelerini "Mo Bamba" adlı parçasıyla kasıp kavurmuş olan Sheck Wes, hayranlarının yoğun talebi üzerine Avrupa Turnesi'ne İstanbul ayağını da ekledi.

Türk kültürüne duyduğu yoğun ilgi ile de tanınan yıldız, beklenen konserin müjdesini verdi. 

Türkiye'yi ve İstanbul'u cok sevdiği bilinen sanatçının konserin ardından bir gün daha kalarak özlediği kültürle hasret gidermek istediği öğrenildi.


Sheck Wes konser

İlgili Haberler

Gerekçe: Melek Mosso konseri... Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel AKP'lilerin hedefinde!

Gerekçe: Melek Mosso konseri... Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel AKP'lilerin hedefinde!
Bilkent'te Odeon Yaz konserleri

Bilkent'te Odeon Yaz konserleri
Johnny Depp'in konserine giden Okan Bayülgen yeni tarzıyla gündem oldu

Johnny Depp'in konserine giden Okan Bayülgen yeni tarzıyla gündem oldu

En Çok Okunan Haberler