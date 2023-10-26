Cumhuriyetimizin 100.Yılı
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Pegasus'tan '100 yıllık Cumhuriyet uçuşu'

Cumhuriyet Bayramı'nın 100’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Pegasus Havayolları, PC-100C uçuş koduyla özel bir uçuş gerçekleştirdi. Cumhuriyet uçağı, Ankara hava Sahası üzerine tur atarak 100 izini bıraktı.

DHA
Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:20
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Pegasus Havayolları Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında 100’ncü yıl uçağı PC-100C uçuş koduyla özel bir uçuş gerçekleştirdi.

Uçuş öncesi kaptan pilotlar havayolu şirketinin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Pilotlar yaptığı paylaşımda "Bugüne kadar sayısız uçuş gerçekleştirdik, benim heyecan dolu bir uçuşum olacak. Birlikte sayısız yolculuğa çıktık. Fakat bu sefer sonsuz bir yolculuğa Cumhuriyet uçuna kanatlanıyor. Hep birlikte bu gururu yaşamaya hazırız" dediler.

CUMHURİYET'İN '100. YILINI' ÇİZDİLER

Pegasus Havayolları'nın 100'ncü yıl uçağı Ankara hava Sahası üzerine tur atarak '100' izini bıraktı.


Pegasus Cumhuriyetin 100. yılı

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