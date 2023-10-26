Pegasus'tan '100 yıllık Cumhuriyet uçuşu'

Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:20

Güncelleme: 26.10.2023 - 13:23

Pegasus Havayolları Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıldönümü kutlamaları kapsamında 100’ncü yıl uçağı PC-100C uçuş koduyla özel bir uçuş gerçekleştirdi.

Uçuş öncesi kaptan pilotlar havayolu şirketinin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Pilotlar yaptığı paylaşımda "Bugüne kadar sayısız uçuş gerçekleştirdik, benim heyecan dolu bir uçuşum olacak. Birlikte sayısız yolculuğa çıktık. Fakat bu sefer sonsuz bir yolculuğa Cumhuriyet uçuna kanatlanıyor. Hep birlikte bu gururu yaşamaya hazırız" dediler.

CUMHURİYET'İN '100. YILINI' ÇİZDİLER

Pegasus Havayolları'nın 100'ncü yıl uçağı Ankara hava Sahası üzerine tur atarak '100' izini bıraktı.