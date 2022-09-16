İTÜ 250. Yıl Türk Müziği Korosu ilk kez izleyici karşısına çıktı

16 Eylül 2022 Cuma, 16:27

İTÜ Rektörlüğünün desteğiyle mart ayında çalışmalarına başlayan ve üniversite genelinde müzik eğitimi olmayan akademik ve idari personelden oluşan topluluk, 2022-2023 akademik yılı açılış töreninde bir dinleti sundu.

Bu yıl 250. yılını kutlayan İTÜ'nün Ayazağa yerleşkesinde gerçekleştirilen konser sonrasında sorularını cevaplayan koronun şefi İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Hatice Doğan Sevinç, 250. yılı kutlamaları kapsamında etkinlikler konuşulurken koro fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu'nun desteğiyle çalışmalara başladıklarını dile getiren Sevinç, "Biz şubat ayında duyurduk, başvuruları aldık. Mart ayında da çalışmalara başladık. Daha önce tecrübeleri yoktu, bu ilk konserleri. Aralarında bir iki tane musiki cemiyetine giden arkadaşımız var ama yüzde 95'nin ilk konseriydi. 55 kişiden bugün aramızda olamayan iki kişi var, 53 kişi sahneye çıktık" dedi.

Ocak ayında İTÜ'nün 250. yılına özel bir konser verecekleri bilgisini paylaşan Sevinç, şunları kaydetti:

"Bu konser akabinde hemen turne yapmak istiyoruz. Trenle Eskişehir ve Ankara gibi yakın yerlere, üniversitelere gidip konser vermek istiyoruz, 'İTÜ 250. Yıl Korosu Turne'de' ismiyle. Planlarımız var ama öncelikle ocak ayında konserimizi yapmak istiyoruz. Üniversitemizin kuruluş yılı 1773'ten 2023'e diye birçok güzel gösteri hazırlanıyor. Biz de onunla entegre bir şekilde 18. yüzyıldan, 21. yüzyıl bestecilerine kadar uzanan bir skalada iki bölümlü bir konser düzenlemeyi planlıyoruz. Bu konserde bugünkü gibi sadece koro değil, koronun içinden solistler de sahne alacak."

Sevinç, "Böyle bir güzel enerjiyi oluşturmuşken bunu 250. yıl konserini verdikten sonra da bırakmak istemiyoruz. Artık kurumsal bir koro olduk. Gerçekten bugün sahnedeki ekip ilk gün gelen ekip, yani hiç kimse bırakmadı" diye konuştu.

İTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı, üniversitenin sadece bilim, teknoloji mühendislikte değil spor, müzik ve sosyal çalışmalarda da etkin bir kurum olduğunu belirterek, "Ben de bu koroyla bunun bir parçası olmaktan gurur duyduğumu belirtmeliyim" ifadesini kullandı.

Yağcı, 42 yıldır İTÜ'de görev yaptığını, koroya da bir öğrencisinin tavsiyesi üzerine katıldığını anlatarak, "Bütün izleyicilerin de belirttiği gibi son derece güzel bir konser oldu. Daha önce herhangi bir koroda yer almadım ama ben sosyal ortam olduğu sürece şarkı söylemeyi seven bir kişiyim" diye konuştu.

İTÜ İletişim Direktörlüğü İdari Personeli Seçil Şimşek, 250. yıl etkinlikleri kapsamında akademik ve idari kadroya özel bir koro oluşturulacağını duyduklarında mutlu olduklarını belirterek, idari ve akademik kadronun ilk defa böyle sosyal ortamda bir araya geldiğini, eğitime gelip başvuru yaptıklarını ve bir anda harika bir ekip olduklarını kaydetti.

Koronun en genç üyesi Şimşek, 250. yıl etkinlikleri kapsamında verilecek büyük konser için hazırlandıklarına işaret ederek, "Çok heyecanlıyız, çok hızlı çalışıyoruz ve sıkı çalışıyoruz. Mesaiden, derslerimizden, sınavlarımızdan çıkarak özellikle hocalarımız hiç fire vermeden katılıp eğitimi tamamlayıp bugünlere geldik ve bu şekilde de devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.