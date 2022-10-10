İzmir'de Kahve Festivali gerçekleştirildi

10 Ekim 2022 Pazartesi, 19:27

İzmir Arena'da düzenlenen festivalde, kahve şefleri ve ustalardan özel teknikler hakkında bilgi alan ziyaretçiler, konserler, atölyeler ve seminerlere katıldı.

Festivali düzenleyici şirketin kurucu ortağı Şahin Aydoğan, kentte 6. kez kahve festivali gerçekleştirdiklerini, üçüncü nesil kahveden geleneksele kadar bütün kahve çeşitlerinin ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

Kahvenin Osmanlı'dan Avrupa'ya ve oradan da tüm dünyaya yayılan bir armağan olduğunu belirten Aydoğan, "İzmir Kahve Festivali'nde workshoplar, söyleşiler, sanatsal aktiviteler, konserler ve birçok deneyim etkinliği düzenlendi. Ziyaretçilerimiz geldiklerinde kendi zevklerine göre kahveleri deneyimleyebilme şansına sahip" dedi.

Aydoğan, kentte 2019'da düzenlenen festivale 42 bin kişi katılmıştı.

Ziyaretçi Seçkin Özdemir, her yıl festivale gelmekten büyük keyif aldığını ve bu etkinliklerin sürmesini istediklerini belirterek, "Çok keyifli bir ortam. Burada farklı kahveleri tadabiliyoruz. Farklı insanlarla tanışıyoruz. Hem eğlenceli vakit geçiriyoruz hem de aslında kendimizi geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çisem Ertem de festivale katıldığı için çok mutlu olduğunu, farklı kahve türlerini tatma imkanı bulduğu için kendini şanslı hissettiğini söyledi.

Festivalde Nil Karaibrahimgil ve Ozan Doğulu performans sergiledi.