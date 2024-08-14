James Cameron yeni 'Terminatör' filmi üzerinde çalıştığını açıkladı

Yayınlanma: 14.08.2024 - 23:10

Güncelleme: 14.08.2024 - 23:10

Ünlü yönetmen James Cameron, "Terminatör" serisi üzerine çalıştığını doğruladı. The Hollywood Reporter'a konuşan Cameron, projeyle ilgili ayrıntılar vermekten kaçındı ancak hayranlarını heyecanlandıracak ipuçları paylaştı. "Bu tamamen gizli" diyen Cameron, esprili bir şekilde "Bu konuda konuşacak olursanız, potansiyel olarak tehlikeli bir robotik ajan göndermek zorunda kalmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Cameron'ın "Terminatör" serisine geri döneceği yönündeki söylentileri yeniden alevlendirdi. Aslında Cameron, 2022 yılında bir sonraki "Terminatör" filmini yönetmek için "görüşmelerde" bulunduğunu belirtmiş ve bu filmde, çılgın robotlardan çok yapay zeka teması üzerine odaklanabileceğini ima etmişti. Bir yıl sonra ise Cameron, filmi yazmakta olduğunu ve yapay zekanın nasıl gelişeceğini görmek için bir süre beklemek istediğini doğrulamıştı.

Şu anda bu planlarda herhangi bir değişiklik olup olmadığı belirsizliğini koruyor, ancak Cameron'ın "Terminatör" serisi üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı anlaşılıyor. Yönetmen koltuğuna geri dönüp dönmeyeceği ise merak konusu. Cameron'ın aynı zamanda üç yeni "Avatar" filmi daha yönetmesi gerektiği düşünülürse, bu yeni "Terminatör" projesine nasıl zaman ayıracağı sorusu gündeme geliyor.

James Cameron, 1991 yapımı "Terminator: Judgment Day"den bu yana bir "Terminatör" filmi yönetmedi. Ancak 2019'da Tim Miller'ın yönettiği "Terminator: Dark Fate" filminde büyük bir yaratıcı katkıda bulunmuştu. Ne yazık ki, "Dark Fate" filmi hem eleştirmenlerden olumsuz yorumlar almış hem de büyük bir mali kayba uğramıştı. Cameron, bu filmde Linda Hamilton ve Arnold Schwarzenegger'e yeniden rol vermekten pişman olduğunu belirtmiş ve prodüksiyon sürecinde Tim Miller ile yaşadığı yaratıcı farklılıklardan bahsetmişti.