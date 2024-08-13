Joaquin Phoenix, Todd Haynes’in film projesinden ayrıldı: Ekip ve yatırımcılar krizle karşı karşıya

Yayınlanma: 13.08.2024 - 15:41

Güncelleme: 13.08.2024 - 15:42

Ünlü oyuncu Joaquin Phoenix, Todd Haynes’in yönetmenliğini üstlendiği ve cinsel içerikli 30’lar temalı bir aşk hikayesi olarak tanıtılan film projesinden, çekimlerin başlamasına sadece birkaç gün kala ayrıldı. Phoenix, filmde "Top Gun: Maverick" oyuncusu Danny Ramirez ile başrol paylaşacaktı. Ancak, Phoenix’in projeden aniden ayrılması, ekip üyeleri ve yatırımcılar için büyük bir sorun yarattı.

Phoenix’in rolünün başka bir oyuncuya verilememesi nedeniyle, ekibin işsiz kalacağı ve yatırımcıların ödemelerini alamayacağı ifade ediliyor. Beyazperde’nin Deadline'dan aktardığına göre, Phoenix’in ayrılma nedeni henüz netlik kazanmamışken, bazı raporlar oyuncunun bu rolden "korktuğunu" öne sürüyor.

Bu gelişme, filmin yapım süreci ve finansmanı üzerinde belirsizlikler yaratırken, projenin geleceği konusunda endişelere yol açtı.