‘Jekyll ve Hyde’ müzikali Hayko Cepkin ve Elçin Sangu ile sahnelenecek

30 Eylül 2022 Cuma, 17:40

1997 yılında Broadway'de izleyicileriyle buluşan müzikal "Jekyll & Hyde"ın Hayko Cepkin ve Elçin Sangu ile sahneleneceği resmi olarak duyuruldu. Projenin yönetici ismi ise Taner Tunçay olacak.

"İyi ve kötü aynı bedende, birbirine karşı acımasız bir savaş halinde. Ama her şeyin bir sonu vardır."

Yazar: Leslie Bricusse

Müzik: Frank Wildhorn

Çeviri / Yönetmen: Taner Tunçay

Genel Sanat Yönetmeni: Malcolm Keith Kay

Yaratıcı Yapımcı: Feri Baycu Güler

Müzik Direktörü: Sabri Tuluğ Tırpan

Koreograf: Seda Özgiş Kaleci

Işık Tasarım: Malcolm Keith Kay

Dekor Tasarım: Efter Tunç

Kostüm Tasarım: Ayşegül Alev

Yapımcılar: Melikcan Zaman / Anet Obapınar / Özden Çetin

Oyuncular:

Hayko Cepkin - Elçin Sangu

Nermin Koçak - Umut Kurt ve Fatih Al

Cenk Bıyık, Alper Alpman, Işık Tolgay, Buket Bahar, Tuncay Çağıl, Elerki Taşkın, Miray Akovalıgil, Oğuz Turgutgenç

Ensemble:

Ünal Kantarcı, Özge Çeçen, İldeniz Emre Fığlalı, Gamze Çelik, Serra İzmiroğlu, Beren Demirci, Su Lara Aslan, Ferhat Akgün, Halise Eryılmaz, İris Göğüsgeren, Beril Korkmaz, İlteriş Berat Bakırhan, Güney Erdoğan, Yağmur Elif Seber, Aysu Akyağcı, Buket Bahar, Eda Mimaroğlu, Sevda Sezek, Hazal Aracı

Türkçe Şarkı Sözleri: Nermin Koçak & Taner Tunçay

Yaratıcı Ajans: Daha Creative Content

Görsel Danışman & Fotoğraflar: Ayşegül Karacan

PR: PPR İletişim

Sosyal Medya Ajansı: Lobby Marketing Group

Yapım Sorumlusu: İrem Ezgimen

Yapım Asistanı: Ömer Güneş

Proje Asistanı: Edanaz Dinç

Yönetmen Asistanı: Buğra Utku Öcal

Koreograf Asistanları: Tuba Aydın Oğuz Turgutgenç

Dizaynır Asistanı: Müge Erarslan

Kostüm Asistanı: Miray Kuru

Yapım: Antre Production