‘Jekyll ve Hyde’ müzikali Hayko Cepkin ve Elçin Sangu ile sahnelenecek
Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından uyarlanan dünyaca ünlü ‘Jekyll & Hyde’ müzikali, çarpıcı bir prodüksiyon ve muhteşem bir kadro ile sahnelenmeye başlıyor.
1997 yılında Broadway'de izleyicileriyle buluşan müzikal "Jekyll & Hyde"ın Hayko Cepkin ve Elçin Sangu ile sahneleneceği resmi olarak duyuruldu. Projenin yönetici ismi ise Taner Tunçay olacak.
"İyi ve kötü aynı bedende, birbirine karşı acımasız bir savaş halinde. Ama her şeyin bir sonu vardır."
Yazar: Leslie Bricusse
Müzik: Frank Wildhorn
Çeviri / Yönetmen: Taner Tunçay
Genel Sanat Yönetmeni: Malcolm Keith Kay
Yaratıcı Yapımcı: Feri Baycu Güler
Müzik Direktörü: Sabri Tuluğ Tırpan
Koreograf: Seda Özgiş Kaleci
Işık Tasarım: Malcolm Keith Kay
Dekor Tasarım: Efter Tunç
Kostüm Tasarım: Ayşegül Alev
Yapımcılar: Melikcan Zaman / Anet Obapınar / Özden Çetin
Oyuncular:
Hayko Cepkin - Elçin Sangu
Nermin Koçak - Umut Kurt ve Fatih Al
Cenk Bıyık, Alper Alpman, Işık Tolgay, Buket Bahar, Tuncay Çağıl, Elerki Taşkın, Miray Akovalıgil, Oğuz Turgutgenç
Ensemble:
Ünal Kantarcı, Özge Çeçen, İldeniz Emre Fığlalı, Gamze Çelik, Serra İzmiroğlu, Beren Demirci, Su Lara Aslan, Ferhat Akgün, Halise Eryılmaz, İris Göğüsgeren, Beril Korkmaz, İlteriş Berat Bakırhan, Güney Erdoğan, Yağmur Elif Seber, Aysu Akyağcı, Buket Bahar, Eda Mimaroğlu, Sevda Sezek, Hazal Aracı
Türkçe Şarkı Sözleri: Nermin Koçak & Taner Tunçay
Yaratıcı Ajans: Daha Creative Content
Görsel Danışman & Fotoğraflar: Ayşegül Karacan
PR: PPR İletişim
Sosyal Medya Ajansı: Lobby Marketing Group
Yapım Sorumlusu: İrem Ezgimen
Yapım Asistanı: Ömer Güneş
Proje Asistanı: Edanaz Dinç
Yönetmen Asistanı: Buğra Utku Öcal
Koreograf Asistanları: Tuba Aydın Oğuz Turgutgenç
Dizaynır Asistanı: Müge Erarslan
Kostüm Asistanı: Miray Kuru
Yapım: Antre Production
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