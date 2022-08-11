John Wick 4 ne zaman vizyona girecek? John Wick 4 filminde kimler oynayacak?
John Wick serisinin dördüncü filmi hayranları tarafından merakla bekleniyor. Daha önce vizyon tarihi Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen John Wick 4 izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, John Wick 4 ne zaman vizyona girecek?
Serinin dördüncü filmi olan "John Wick: Chapter 4"un vizyon tarihi belli oldu. 2019'daki John Wick: Parabellum'un devamı olan film, serinin en uzun filmi olacak. John Wick serisinin ilk üç filminde olduğu gibi dördüncü filmin yönetmenliğini de Chad Stahelski üstleniyor.
JOHN WİCK 4 FİLMİNDE KİMLER OYNAYACAK?
Dördüncü filmde Keanu Reeves'e, önceki filmlerde yer alan Laurence Fishburne, Lance Reddick ve Ian McShane eşlik edecek. Yeni filmle seriye katılan oyuncular arasında da Bill Skarsgård, Donnie Yen, Rina Sawayama, Shamier Anderson, Scott Adkins, Hiroyuki Sanada ve Clancy Brown gibi isimler yer alıyor.
JOHN WİCK 4 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
John Wick 4'ün 24 Mart 2023'de vizyona girmesi planlanıyor.
JOHN WİCK 4'ÜN FRAGMANI
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