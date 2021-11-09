Kabuğu Kırmak belgeselinden coşkulu gala

09 Kasım 2021 Salı, 22:22

Edebiyat Atölyesi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Barış İnce’nin yazıp yönettiği ‘Kabuğu Kırmak’ belgeselinin galası İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Yoğun katılım ile gerçekleşen gösterimde, Sanat Merkezi’nin büyük salonu doldu.

BirGün'de yer alan habere göre galaya; İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Prof. Dr. Suat Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kütüphaneler Şube Müdürü Nezihe İncegöz, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekilli Zeynep Altıok Akatlı, şair Haydar Ergülen ve belgeselde yer alan midyeciler ile aileleri katıldı.

Belgesel gösterimin ardından konuşan Barış İnce, midyenin İzmir için önemine vurgu yaparak, “Bir kenti kent yapan nedir? Rengarenk duvarlar mı? Cumba balkonlar mı? Kadınların kadeh tutuşları mı? Yoksa duvarı yapan ustalar mı? Cumba balkonları yapanlar mı? Kadehi dolduranlar mı? Belki hepsi… Birçok ülkeye gittim, birçok şehir gezdim. İzmir kadar insanı kendine benzeten bir şehir daha görmedim. Bunda birçok şeyin payı vardır ama kalanı ve gideniyle bu kente herkesin emeği vardır. Biz pek çok şeyin kıymetini yeni anlıyoruz. Cumhuriyet gibi, laiklik gibi… Hala değerini fark edemediğimiz şeyler var. Gündelik yaşantımızda fark etmediğimiz farklılıklarımızla beraber yaşamak ve alın teri. Bunu da fark edince daha güzel günler yaşayacağız" diye konuştu.

"BURADA CİDDİ BİR EMEK VAR"

"Nejat Yentürk hocamızın kitabında gördüm. Midye İzmir'le özdeşleşmiş bir şey" diyen İnce, "Giritliler ve Mardinliler burada bir arada midye üretiyorlar. Bu hikâyenin geleceğe kalmasını istedim ve belgesel çektim. Midye büyük bir emekle yapılır. Kadınlar sabahın köründe midyeyi temizleyip iç yapıyorlar. Sonra akşam bu midyeler satılıyor. Burada ciddi bir emek var” ifadelerini kullandı.

Belgeselin danışmanı Nejat Yentürk ise, “Bu konu yıllardır hissiyatını duyduğum bir şeydi. İzmir'de çok ciddi göç hikâyeleri var. Tüm göçmenler yıllar boyunca İzmir'i hep beraber var etti. İzmir mutfağı çok farklı. Hiçbir Akdeniz kentinin göremeyeceği bir mutfak oluştu. Bu kentteki hikâye tam olarak bu. Bu kentin mutfağına ve kültürüne dair pek çok örnek daha verilebilir. Dilerim ilerleyen yıllarda onlarında hikayelerini izleyebiliriz” dedi.

KABUĞU KIRMAK BELGESELİ

25 dakikalık belgesel, içe kapalı toplumsal kesimlerin midye dolma üzerinden İzmir’de açılma ve tutunma hikâyesini konu alıyor. 50 yıl önce Mardinli göçmen ailelerle Giritli mübadillerin İzmir’in Kadifekale semtinde midye dolma üzerinden kurduğu dostluk, binlerce aileyi kente bağlarken mutfak kültürüne de katkı sunuyor. Barış İnce’nin doğup büyüdüğü İzmir’e farklı bir bakış sunduğu kısa belgesel filmi, meşhur İzmir midye dolmasının tarihçesini ve özelliklerini anlatırken, yoğun emekle üretilen bir yiyeceğin ‘kentli’ kimliğinin oluşumuna katkısını da gözler önüne seriyor. Görüntü yönetmenliğini ödüllü yönetmen Metin Kaya’nın yaptığı 2021 yapımı belgesel filmin müziklerinde Erdal Güney’in imzası bulunuyor.