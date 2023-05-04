Kadın Kadının Yurdudur Festivali Girne'de başladı

Hataylı depremzede kadınların Kıbrıs ile buluşturulmasını hedefleyen Kadın Kadının Yurdudur Festivali başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2023 - 13:35
Kadın Kadının Yurdudur Festivali Girne'de başladı
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Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) öncülüğünde, Hatay Gastronomi Evi ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğinin katkıları ile düzenlenen festivalin açılış programında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul katıldı. 

Hataylı depremzede kadınların Kıbrıs'ı tanımalarını ve kültürel etkileşimi amaçlayan festivalin açılış konuşmasını GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu yaptı. Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin Kıbrıs Türk halkını derinden etkilediğini belirterek, acıların dayanışma ile hafifleyeceğini söyledi. Kavuklu, İskenderun’da, üretici kadınlar için bir atölye kurmak için çalışma başlattıklarını aktardı.

Festivalin ilk günü konuşmaların ardından panellerle devam etti. Festival, şef Hazer Amani ve UNESCO Hatay Gastronomi Evi şefleri Sevcan Aksu ve Filiz Kaya'nın düzenlediği Hatay Kömbesi Atölyesi ile devam etti. Festivalin ikinci gün programı ise Lefkça'da düzenlenen etkinlikler ile devam edecek. 


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