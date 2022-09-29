Kadın sinemacılardan İranlı kadınlara destek videosu
Türkiyeli kadın sinemacılar İran'da ahlak polisi tarafından öldürülen Mahsa Amini'nin ardından başlayan protestolara destek verdi.
16 Eylül'de İran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra başına vurulması sonucu yaşamını yitiren Jîna Mahsa Amînî'nin ardından İranlı kadınların eylemleri sürüyor.
Türkiyeli kadın sinemacılar da İranlı kadınlarla ve İran halklarıyla dayanışma içinde olduğunu ilan ederek bir destek videosu yayınladı.
"Stand with Women of Iran" Instagram hesabından yayınlanan videoda kadın sinemacıların İran'a destek mesajları yer aldı.
Videonun yayılmasını isteyen kadın sinemacılar, "Türkiyeli sinemacı kadınlar olarak, İranlı kadınlarla dayanışmak ve yalnız olmadıklarını dünyaya duyurabilmek amacıyla bir araya geldik. Meslekleri ne olursa olsun, tüm kadınları dayanışma videoları çekmeye ve bu videoları @StandwithWomenofIran_Turkey hesabını mention’layarak paylaşmaya çağırıyoruz. Böylece hem İran sokaklarında direnen dostlarımıza yalnız olmadıklarını söyleriz, hem de onların seslerinin tüm dünyada duyulmasına katkı sağlayabiliriz" duyurusunda bulundu.
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