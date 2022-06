Kadın yönetmen Kıra Kovalenko’dan kadına bakış

24 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Yönetmen Kira Kovelanko’nun, senaryosunu Lyubov Mulmenko, Anton Yarush ile birlikte yazdığı, Yumrukları Gevşetmek, Kuzey Kafkasya’nın sanayi bölgesinin bir kasabasında, genç bir kıza dayatılan

ve aile ile çerçevelenmiş, hayata, dünyadaki tüm kadınlar adına kamerayı tutuyor.

Kısaca Ada, olarak seslenilen henüz on altı, on yedi yaşlarında olan genç kız hem çalışıp, hem eve bakar. Kadın kimliğinin varlığını; bir aileyi çekip çeviren anne kadın rolünden, evlat, kız çocuk, genç kız, sevgili noktasından alarak aktarıyor.

Parfüm sürmesine bile izin vermeyen koruyucu babaya filmi izlerken ilk başlarda kızarken, ilerleyen sahnelerde açmazların her birey üzerinde nasıl evrildiğini ama her şeyi değiştirenin, yani uydunun her zaman kadın faktörü olduğunu vurgulayan, dramatik ve özgün bir film karşımızda.

Evde iki erkek, dışarıda bir sevgili adayı, Ada’ya ihtiyacı olduğunu söylüyor ama hepsi Ada’nın

bir birey olduğundan uzakta sadece kendi ihtiyaçları için kendilerinin yörüngesinde kalmasını isteyişleri, Milan Aguzarova’nın, yalın ve duru oyunculuğunda doruğa ulaşıyor.

Doksan yedi dakikalık Rus filmi, bir kadın yönetmenin elinden; kendi olmak isteyen tüm kadınlara selam çakan nitelikte. Elbette yerel olarak bulundukları bölgenin savaşsal izler, temelde hiç göze sokmadan anlatılmakta.

Film, izledikçe her karakter üzerinden şekillenmekte. Final sahnesinde ki kokular, insanlar, tercihler, yollar ve de aidiyet, bir hayal, bir dünya, bir yaşam gelgitlerinde, Ada, acaba kendi olabilecek midir?