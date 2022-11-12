Kadınlar hikâyelerini oyunla anlatıyor

12 Kasım 2022 Cumartesi, 22:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM), kadınlara yönelik farkındalık oluşturmak için 15 Kasım 2022 tarihinden itibaren Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde bir atölye serisi düzenliyor.

Gönüllü kadınlarla birlikte üretmek, tiyatro aracılığı ile bir araya gelmek ve bu paylaşımları sanatsal bir ürüne dönüştürmek için düzenlenen atölye, 15 Kasım 2022 Salı günü 13:30’da Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde yapılacak “Kadınlardan Güçlenme Hikâyeleri Gösterisi” ile başlayacak. Bir önceki atölyelerde anlatılan hikâyelerden yola çıkarak oluşturulan gösteri, diğer kadınlar için de farklı bir seyirlik olarak sahneleniyor.

Atölyeler yeniden başlıyor

Sınırsız kontenjanlı ve ücretsiz olan atölye çalışmaları üç ay boyunca devam edecek Atölyeye katılmak isteyenler, 15 Kasım Salı gününe kadar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde kurulacak standa başvurularını yapabilecek.

Atölyeler, İBB Şehir Tiyatroları Sanatçısı ve ÇGSM Sorumlusu Emre Koyuncuoğlu, Dramaturg Elif Solak Tokatlı ve Oyuncu Zuhal Güreli moderatörlüğünde ilerleyecek. Katılımcılar, kukla sanatçısı ve Ressam Hilal Polat’ın vereceği haftalık kukla atölyesi ile kendi tasarladıkları kuklalarını yapacak. Katılımcıların kendi hayat hikâyelerinden anlattıklarıyla bir gösteri metni oluşturulacak ve kadın seyircilere yönelik gösteriler gerçekleştirilecek.