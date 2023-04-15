Uğur Mumcu tiyatro oyunuyla anıldı

Levent Üzümcü Tiyatrosu, 24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu’nun anısına "Unutma Bizi" oyununu Yenişehir Belediyesi'nin desteğiyle Mersin’de sahneledi.

İHA
Yayınlanma: 15.04.2023 - 11:10
Uğur Mumcu tiyatro oyunuyla anıldı
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Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği, Levent Üzümcü Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Unutma Bizi” oyunu Mersinli sanatseverlerle buluştu. Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunu Yenişehir Belediye Başkanvekili Özgür Emire de yurttaşlarla birlikte izledi.

Orhan Aydın ve Levent Üzümcü’nün oynadığı oyunda Uğur Mumcu’nun hayatı anlatılırken, piyanist Dengin Ceyhan eşliğinde sanatçı Gülcan Altan da sahne aldı. Mersinli sanatseverler oyuna yoğun ilgi gösterdi.

Oyun sonunda konuşma yapan Yenişehir Belediye Başkanvekili Özgür Emire, “Sizleri Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkanımız, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımımızla Euroleague Women finalleri için yurt dışında. Takımımıza başarılar diliyoruz. Unutma Bizi oyununu bugün burada sahneleyen Levent Üzümcü Tiyatro ekibini saygıyla selamlıyor, çok teşekkür ediyorum. Uğur Mumcu’yu aramızdan koparılışının 30. yılında saygıyla anıyoruz” dedi.


Levent Üzümcü Uğur Mumcu Orhan Aydın

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