Kara Şövalye Yükseliyor filminin konusu nedir? Kara Şövalye Yükseliyor filminin oyuncuları kimlerdir?
2012 yılı yapımı süper kahraman filmi olan Kara Şövalye Yükseliyor televizyon ekranlarına geliyor. Kara Şövalye Yükseliyor filminin konusu ve oyuncuları izleyici tarafından merak ediliyor. Peki, Kara Şövalye Yükseliyor filminin konusu nedir? Kara Şövalye Yükseliyor filminin oyuncuları kimlerdir?
Aksiyon, macera ve suç türünde olan Kara Şövalye Yükseliyor filminin yönetmenliğini Christopher Nolan'ın üstlendi. DC Comics'in kurgusal karakteri Batman'den uyarlanan 2005 tarihli Batman Başlıyor (Batman Begins) ve 2008 tarihli Kara Şövalye (The Dark Knight) film serisinin, son filmidir. Filmin galası 16 Temmuz 2012 tarihinde New York'ta gerçekleştirildi. Filmin ABD'nin Colorado eyaletindeki Denver kentinin galasında yapılan silahlı saldırı sonucunda, 12 kişi hayatını kaybetmiş ve 58 kişi de yaralanmıştı.
KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kara Şövalye Yükseliyor'da, terörist lider Bane'nin yaptığı gizli planları durdurmak artık imkansızdı. Bane'nin karşısında, ne Bruce Wayne'nin ne de Batman'in gücü yeterli değildi. Kedikadın Selina Kyle'ı da kendi safına çeken Bane, Gotham kentini ve halkını ciddi bir tehdit ile karşı karşıya bıraktı. Ne yerel kuvvetler, ne kahraman Jim Gordon ne de ordu olacakların önüne geçemedi. Batman ilk kez kendisinden daha güçlü bir rakibe karşı mücadele verecekti.
KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
- Christian Bale
- Michael Caine
- Tom Hardy
- Anne Hathaway
- Gary Oldman
- Marion Cotillard
- Joseph Gordon-Levitt
- Morgan Freeman
KARA ŞÖVALYE YÜKSELİYOR FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇTIR?
Filmin IMDb puanı 8.4 olarak karşımıza çıkıyor.
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