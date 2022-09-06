Kaş Gençlik Festivali başladı
Kaş Gençlik Festivali, İkilem Müzik Grubu ile müzisyen ve DJ Ozan Doğulu'nun konseriyle başladı.
Kaş Belediyesince ilçedeki antik tiyatroda gerçekleştirilen festivalin ilk gününde Afrika Dans Grubu gösteri sundu. Gösterinin ardından İkilem Müzik Grubu ve DJ Ozan Doğulu sahne aldı.
Sanatçılara çiçek vererek performansları dolayısıyla teşekkür eden Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, 6 gün süreyle festival kapsamında ilçenin çeşitli mahallelerinde etkinlikler düzenleneceğini söyledi. Çeşitli müzik, kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirileceği festival, 11 Eylül'de sona erecek.
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