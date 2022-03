Kelebeğin hikayesi, NFT yatırımcılarıyla çekilecek

24 Mart 2022 Perşembe, 18:13

Afrika'da 12 bin kilometre yol kateden, Batı Afrika'da 17 ülke dolaşan ve 'Hayallere Yolculuk' (Journey to Dreams-JTD) belgesel serisini hazırlayan Söylemez, yolcuğunda yanında taşıdığı GPS cihazındaki 4 bin 650 adet uydu sinyalini JTD adı altında NFT koleksiyonuna dönüştürdü.

Bir kelebeğin yolculuğunu anlatacağı yeni projesi ve NFT koleksiyonuna ilişkin açıklamada bulunan Hasan Söylemez, Afrika'nın hayallerini araştırıp belgeseller çekmek üzere 2017'de bisikletle tek başına zor bir yolculuğa çıktığını belirterek, 'Journey To Dreams' (JTD) adlı bu projede Batı Afrika'nın 17 ülkesinde, çölleri, yağmur ormanlarını, nehirleri, bataklıkları ve dağları aşarak üç yıl süren sıra dışı ve çok zor bir yolculuk yaptım. Bu eşsiz yolculukta çektiğim kısa ve uzun metraj belgeseller, uluslararası film festivallerinde, sinemalarda, televizyon kanallarında ve dijital platformlarda milyonlarca izleyiciye ulaştı, ödüller aldı. Şimdi Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir kelebek avcısı ve kelebeğin hikayesini anlatan bir uzun metraj belgesel filmin hazırlıklarını yapıyorum." dedi.

Yağmur ormanlarındaki kelebek türünün çok en nadir görülen bir tür olduğuna değinen yapımcı, kelebek avcılarının bu hayvanları yakalayıp oradaki komisyonculara sattığını aktardı.

'BURADA KELEBEKLERİ, AZ DEĞERLİ VE ÇOK DEĞERLİ OLARAK İKİYE AYIRIYORLAR'

Söylemez, satılan kelebeklerden nadir olmayanların ressamların eserlerinde kullanıldığına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Burada kelebekleri, az değerli ve çok değerli olarak ikiye ayırıyorlar. Az değerli kelebeklerin kanatlarındaki boyaları kullanarak mozaik yöntemiyle tablolar yapıyorlar. Bir tablo için yüzlerce binlerce kelebek kullanılıyor. Daha sonra bu tablolar Avrupa, Amerika, Asya gibi bölgelerde satılıyor. Bizim hikayesini çekeceğimiz çok değerli kelebek ise özel olarak hazırlanıyor ve benzer bölgelerde koleksiyonerlere veya müzelere satılıyor. Biz aslında kelebeğin koza halinden duvarda tablo olarak nesne haline getirilmesine kadar geçen bütün yolculuğunu, onun metamorfoz sürecini, bu ticaret ağını işleyeceğiz. Kelebek ticareti dünyada her yıl yüzlerce milyon dolara ulaşan bir hacme sahip."

Kelebeklerle ilgili film projesinde yalnız olmayacağının altını çizen Söylemez, "Kalabalık bir ekiple yaklaşık bir yıl, yağmur ormanlarında filmin çekimlerini yapacağız. Böylesine büyük projeler sinema sektöründe genelde büyük şirketlerin finans destekleriyle gerçekleşebilir. Ancak blockchain gibi merkeziyetsiz bir ekonomik sistemin, bağımsız sinemanın daha özgün ve daha güçlü hikayeler anlatmasının yolunu açacağına inanıyorum. Bundan sonra gerçekleştireceğim projeleri, Blockchain dünyasındaki hayal ortaklarıyla hayata geçireceğim. İlk NFT projem de sanırım NFT dünyasındaki en ilginç projelerden biri olacak." ifadelerini kullandı.

UYGU SİNYALLERİNDEN NFT'LERE

Hasan Söylemez, Afrika yolculuğunda daha çok güvenlik amacıyla yanında sürekli GPS cihazı taşıdığından bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Hareket halindeyken cihazı açıyordum ve belli zaman aralıklarıyla uydudan gelen sinyallerle konumum belirleniyordu. Üç yıl içinde GPS cihazıma 4 bin 650 adet uydu sinyali geldi. Her sinyalin koordinatları, tarihi ve saati birbirinden farklı. Bu sinyallerin oluşturduğu dataları ethereum blockchain ağında kendi kontratımızla bir NFT koleksiyonuna dönüştürüyoruz. Her bir sinyalin datası, alındığı bölgenin desen ve renkleri kullanılarak generative art ile NFT'ye dönüştürüldü. Bu NFT'ler ile sanal ve gerçek dünyayı birleştireceğiz. Koleksiyon 17 ülke ve 4 bölge olmak üzere toplam 21 bölgeden oluşuyor. Her bölgenin sinyal sayısı farklı olmakla beraber, toplam 4 bin 650 adet sinyal bulunuyor. Bunların da kendi aralarında bir nadirlik sıralaması var. Örneğin, Cabo Verde bölgesinde sadece 25 adet sinyal var ve koleksiyonun en nadir parçaları Cabo Verde bölgesi sinyalleri olacak. Yolculuğun ilk ve son sinyali ise 'epik' değer taşıyor. Her bir sinyal eşsiz olmakla beraber kimi sinyaller önemli aşamaların kilometre taşı olduğu için 'nadirlik' seviyeleri farklı olacak. Bunu ilerleyen günlerde daha detaylı açıklayacağım."

NFT'leri alan yatırım ortaklarına pek çok fırsat sunacaklarını anlatan Hasan Söylemez, "Filmin dünyadaki sinema, TV ve dijital platform gelirlerinin yüzde 25'inden ellerindeki NFT'lerinin nadirliğine göre değişen oranlarda ömür boyu telif alacaklar. Film, festival süreçlerinden sonra sinemalarda gösterilecek, ardından televizyon ve dijital platformlara satılacak. Filmin mali tabloları bağımsız yeminli mali müşavirlerin denetlemelerinden sonra yılda bir temettü paylaşımı yapılacak. Lansman günü NFT'leri mintleyenler yeni filmin jeneriğinde 15 karakterle sınırlı istedikleri ismi yazdırma hakkına sahip olabilecek. Yapılacak çekilişle 5 koleksiyoner bütün masrafları karşılanarak Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki film setine gelecek. Bir kişi filmin dünya prömiyerine, bir kişi Amerika prömiyerine, bir kişi Avrupa prömiyerine, 10 kişi de Türkiye prömiyerine gelerek, filmi benimle izleyecek. Filmin dünya prömiyerinden sonra elinde NFT bulunduranlara Metaverse teknolojisi biraz daha geliştiği takdirde Metaverse'te özel gösterim yapılacak." dedi.

Söylemez, bir kelebek avcısı ve kelebeğin yolculuğunu anlatacağı ve yaklaşık 1 yıl sürecek yeni projesinde Afrika'nın yanı sıra Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında çekimler yapmayı planlıyor.

JTD NFT'leri hakkında detaylı bilgilere twitter.com/jtdsignals ve discord.gg/journeytoreams hesaplarından ulaşılabilecek.