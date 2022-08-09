Keremköy Kültür ve Sanat Şenlikleri büyük ilgi gördü
Balıkesir’in Gömeç Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından düzenlenen, iki gün süren Keremköy Kültür ve Sanat Şenlikleri büyük ilgi gördü.
Şenlik açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, “Geleneksel hale getireceğimiz Keremköy Şenlikleri'ne katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza, katılan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza da iyi seyirler” dedi.
İki gün süren etkinlikte konserler, tiyatro, pandomim, gölge oyunları, el sanatları pazarı ve halk oyunları gösterileri yer aldı. Ayrıca katılımcılar yazarlarla bir araya gelme imkanı buldu. Kent Konseyi Halk Oyunları gösterisiyle başlayan şenlikte, Özge Grund müzik dinletisinin ardından, Mime Kids pandomim gösterisi ile çocuklar neşeli dakikalar yaşadı. Ayvalık Belediye Tiyatrosu oyuncularının sahne aldığı Neyzen ya Yaşıyorsa adlı tiyatro oyunuyla şenliğin birinci günü son buldu.
Şenlikte bölgesel lezzetlerde unutulmadı. Yöresel keşkek ve dede çorbası ikramları yapıldı.
Kent
Konseyi Başkanı Ali Rıza Targay “Kültür ve sanata verdiğimiz değeri bu
platformda bir kez daha gösteren başta belediye başkanımıza, kent konseyi
üyelerine ve tüm Keremköy halkına teşekkür ederim” dedi.
Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ve Belediye Meclis üyesi Senay Çankaya katılan sanatçılara ve emeği geçen tüm kent konseyi üyelerine plaket ve hediyeler verdi.
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