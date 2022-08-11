Son Yolcu filminin konusu nedir? Son Yolcu filminin oyuncuları kimlerdir?

11 Ağustos 2022 Perşembe, 16:37

Son Yolcu filminin senaristliğini, Omid Nooshin, Andrew Love, Kas Graham, Dougray Scott, Kara Tointon, Iddo Goldberg gibi isimler yapmıştır. Aksiyon sahneleri ile izleyiciyi heyecanlı dakikalar yaşatan Son Yolcu filmi 2013 yılında vizyona girdi.

SON YOLCU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Lewis Shaler, küçük oğlu Max ile Londra'dan Tunbridge Wells'e giden bir gece treni ile eve gitmek istediler. Max yanlışlıkla diğer yolcu Sarah Barwell'in ceketine kahve döker.Lewis ile Sarah'ın aralarında değişik bir etkileşim başlar. O sırada tren evlerinin önünden geçip gider. Ama, makinistin düşüncelerinden haberleri yoktur. Makinist, kendini ve kalan yolcuları öldürme planları içerisindedir.

SON YOLCU FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Son Yolcu filmi oyuncuları:

- Kara Toninton

- Dougray Scott

- Joshua Kaynama

- Iddo Goldberg

- Lindsay Duncan

- David Schofield

SON YOLCU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Filmin IMDb puanı 5.7 olarak karşımıza çıkıyor.