‘Kızılcık Şerbeti’ne sansür

RTÜK, iktidarın “muhafazakâr aile yapısına saldırıldığı” iddiasıyla hedef yaptığı diziye beş hafta durdurma ve 1.5 milyon TL ceza kesti. Dizinin oyuncusu Sıla Türkoğlu, “Susan kadın karakterler göstermediğimiz için mi?” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 04:00
‘Kızılcık Şerbeti’ne sansür
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Show TV’de yayımlanan “Kızılcık Şerbeti” dizisi, geçen haftalardaki “gerdek gecesi sahnesi” nedeniyle ceza aldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) kararına göre diziye 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL’lik para cezası verildi. Karara tepkiler büyüyor.

HADİSE: RTÜK ŞAŞIRTMADI

Program durdurma cezasının iptali için Twitter’da “RTÜKKızılcıkŞerbetineDokunma” etiketiyle kampanya başlatıldı. Birçok izleyici ve sanatçı da RTÜK’ün kararına tepki gösterdi. RTÜK, genel olarak dizilerdeki kadına karşı şiddet olaylarına karşı cezai yaptırım uygulamazken “Kızılcık Şerbeti” son zamanlarda iktidar çevresi tarafından “muhafazakâr aile yapısına saldırdığı” öne sürülerek hedef haline getirilmişti.

Şarkıcı Hadise, “2018 yılında Sıfır Tolerans klibime vurulan erotik damgası ve TV kanallarında yayımlanmaması için verilen yasaktan sonra RTÜK kararları ve yasakları beni artık hiç şaşırtmıyor. O zaman da susmadım yine susmuyorum! Kızılcık Şerbeti dizisine verilen bu yasağı anlamsız ve gereksiz buluyorum. Kadına şiddeti dizileri yasaklayarak durduramayacağınızı anladığınız ve somut adımlar attığınız günleri görmek dileği ile...” ifadelerini kullandı.

Dizide “Doğa” karakterini canlandıran Sıla Türkoğlu, “Toplumumuzda kadınlarımızın yaşadığı acı gerçeklerle yüzleştirdiğimiz ve susan kadın karakterler göstermediğimiz için mi?” sorusunu sordu. Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman ise “Sanat; eleştirir. Ayna tutar. İyiye, güzele olan algıyı ve ilgiyi geliştirir. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Biz buradayız” ifadelerini kullandı.

REYTİNGLERDE ZİRVEDE

Cezaya konu olan bölümde yan karakterlerden biri olan Nursema’nın istemediği bir adamla zorla evlendirilmesi ve düğün gecesinde camdan aşağı atılması anlatıldı. Öte yandan reyting oranlarına göre dizinin son bölümünün zirvede yer aldığı açıklandı. 


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