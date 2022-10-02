Konyaaltı Jazz Günleri, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle sürüyor

02 Ekim 2022 Pazar, 23:27

Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Konyaaltı Jazz Günleri’nin üçüncü konseri, yine HayatPark’ta yüzlerce Antalyalıya keyifli bir caz akşamı yaşattı.

İlk iki haftasında caz müziğinin sevilen isimleri Jülide Özçelik ve Şenay Lambaoğlu ile eğlenen vatandaşlar, serinin üçüncü konseri olan Rumba Quartet konserine de oldukça yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe katılanlar, Latin ve dünya müziklerini rumba formuyla yorumlayan Rumba Quartet grubunun kendilerine özgü tınıları ve şarkı aralarında anlattıkları ilginç hikayelerle keyifli bir akşamı geçirdi.

Konyaaltı Jazz Günleri’nin üçüncü konserinde vatandaşların beğenisini toplayan Rumba Quartet grubu, kapanışı da ‘Çav Bella’ şarkısıyla yaptı.

“KONYAALTI’NDA SANATIN HER DALI İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ’’

HayatPark’ın yavaş yavaş açık hava etkinliklerinin merkezi haline geleceğini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Bu akşam, yine çok güzel bir konserle yüzlerce vatandaşımızı burada ağırladık. Caz konserlerinin ilk haftasından bu yana caz müziği seven yurttaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Konyaaltı’nda sanatın her dalı için en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.