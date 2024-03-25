'Körlük' geçen yılın en çok okunan kitabı oldu

Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:19

Güncelleme: 25.03.2024 - 16:29

Türk Kütüphaneciler Derneği, kütüphane okurlarının 2023 yılında en çok okuduğu kitapları sıraladı. Yetişkin kategorisinde en çok okunan kitap, yazar José Saramago'nun yazdığı 'Körlük' romanı oldu.

TKD, 81 ilde bin 257 halk kütüphanesinden alınan istatistiklere göre 2023 yılında en çok okunan kitapları düzenlenen ödül töreni ile açıkladı.

EN ÇOK 'KÖRLÜK' OKUNDU

Buna göre yetişkinler kategorisinde geçen yıl en çok okunan kitap, yazar Jose Saramago’nun “Körlük” adlı romanı oldu. Körlük'ü sırasıyla Matt Haig’in “Gece Yarısı Kütüphanesi”, Ahmet Ümit’in “Kayıp Tanrılar Ülkesi”, Zülfü Livaneli’nin “Kardeşimin Hikâyesi” ve Ahmet Ümit’in “Kırlangıç Çığlığı” kitapları takip etti.

Körlük kitabının yayımcısı olarak da bulunan Kırmızı Kedi Yayınevi'nin kurucusu Haluk Hepkon, Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından düzenlenen ödül töreninde ilgi gösteren okurlara teşekkür etti.

AHLAKİ DEĞERLERİN ÇÖKMESİNİ ANLATIYOR

Körlük, asıl adı ile 'Ensaio sobre a cegueira', Portekizli yazar José Saramago'nun 1995 yılında yazdığı alegori, bilim kurgu, gerilim ve psikolojik türünde bulunan bir roman olarak raflarda yerini alıyor. 1998 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi José Saramago'nun en ünlü romanlarından birisi olarak gösterilmektedir. Kitap 1999'da Türkçeye çevrilmiştir.

Kitabın konusu, körlüğün salgın bir hastalık gibi yayıldığı bir toplumda korku ve paniğin hâkim olması sonucu ahlaki değerlerin çökmesidir. Kitaptaki olaylar, adı bilinmeyen bir ülkenin adı bilinmeyen bir şehrinde geçmektedir. Romandaki hiçbir kahramanın adı yoktur, herkes sıfatları ile anılmaktadır. Nokta ve virgül dışında hiç noktalama işareti olmadan yazılması ile dikkat çekmiştir.