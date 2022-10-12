Krank Art Gallery'nin yeni sergisi "Par-ça-la-n-ma" açıldı
Aslı Işıksal ile Erdal Ateş'in hazırladığı "Par-ça-la-n-ma" isimli sergi, yarın Krank Art Gallery'de izlenime sunuldu.
Sergide, sanatçı Aslı Işıksal karışık teknik heykelleri, sanatçı Erdal Ateş ise tuval üzerine karışık teknik eserleri ile yer alıyor.
İki sanatçının bağımsız görsel anlatılar denemesi olan bu sanat projesi, yine sanatçıların atölye buluşmaları ve sohbetleriyle şekilleniyor.
Sergi, 10 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.
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