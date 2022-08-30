Küçükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

30 Ağustos 2022 Salı, 23:15

Küçükçekmece'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Halkalı'daki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Kutlamalar akşam saatlerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kortej yürüyüşü ile devam etti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve beraberindekiler, Küçükçekmece sokaklarında kortej eşliğinde ilçe sakinlerinin bayramını kutladı.

“30 AĞUSTOS BİZİM BAĞIMSIZLIĞIMIZDIR”

Etkinlikte konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “30 Ağustos bizim bağımsızlığımızdır. 30 Ağustos dünyanın zaferidir. 30 Ağustos bizim için çok kıymetlidir. Bu toplum bu zaferleri her zaman kutlamaya hazır. Şartlar ne olursa olsun bu ülke bu zaferleri kutluyor. Küçükçekmece'de bunu çok coşkulu bir şekilde kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnsanlar bayraklarını alıp geliyorlar. İnsanlar Atatürk posterlerini kendi evlerinde sakladıklarını alıp geliyorlar. 30 Ağustos bizim için çok önemli bir tarih, 30 Ağustos millet olmamızın tarihi 30 Ağustos Cumhuriyet olmamızın başlangıç tarihi 30 Ağustos tam bağımsızlığımızın başlangıç tarihi" ifadelerini kullandı. Fevzi Çakmak Meydanı'nın halk oyunları gösterilerinin ardından sanatçı Tepki ve Bulutsuzluk Özlemi konser verdi. Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında yarın da Zeynep Başkan ve Rumeli Orhan Kemal Fevzi Çakmak Meydanı'nda sahne alacak.