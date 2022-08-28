Kuşatma: Nişancının Gözü filminin konusu nedir? Kuşatma: Nişancının Gözü filminin oyuncuları kimlerdir?
Tv’de ilk kez ekrana gelecek olan Kuşatma: Nişancının Gözü filmin 2022 yılında vizyona girdi. Kuşatma: Nişancının Gözü filminin konusu nedir? Kuşatma: Nişancının Gözü filminin oyuncuları kimlerdir?
2021 yapımı "Fortress" filminin devam filmi olan "Fortress: Sniper's Eye" (Kuşatma: Nişancının Gözü) filminin yönetmen koltuğunda Josh Sternfeld oturuyor. Senaryos Alan Horsnail tarafından kaleme alınan film ABD'de 2022 yılında vizyona girdi.
KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Emekli CIA ajanı Robert Carter Michaels ve oğlu Paul, son derece güvenli gizli üs olan Kale'yi korumakla geçen destansı son karşılaşmalarının ardından ilişkilerini yeniden inşa etmeye kendilerini adarlar. Paul'un karısı Melissa kaçırıldığında, o ve Robert, zaman dolmadan onu kurtarma umuduyla engebeli dağlarda ölümcül bir yolculuğa çıkarlar.
KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Filmin oyuncu kadrosunda ise; Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Chad Michael Murray, Kelly Greyson gibi isimler yer alıyor.
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