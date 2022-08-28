TV yayın akışı 28 Ağustos 2022 Pazar! Bugün hangi diziler var, saat kaçta?

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 11:32
<p>Pazar gününü televizyon karşısında geçirmek isteyen yurttaşlar kanalların <strong>28 Ağustos 2022</strong> yayın akışını merak ediyor. Bu akşam televizyonda ne var? Hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?</p> <p>Bugün televizyonda yayımlanacak dizi, film ve programları sizler için derledik.</p> <h3>BU AKŞAM TV'DE HANGİ DİZİ, PROGRAM, FİLM VAR?</h3> <p><strong>FOX TV:</strong> 20.00 Tozluyaka </p> <p><strong>KANAL D:</strong> 20.00 Cehennem (Yabancı sinema)</p> <p><strong>SHOW TV:</strong> 20.00 Züğürt Ağa</p> <p><strong>STAR TV:</strong> 20.00 Kuşatma Nişancının Gözü (Yabancı sinema)</p> <p><strong>TV8:</strong> 20.00 MasterChef Türkiye </p> <p><strong>TRT1:</strong> 20.00 "Bumblebee" (Yabancı Sinema)</p> <p><strong>ATV:</strong> 20.00 GÜL MASALI</p> <p>Kanal D, Fox TV, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV  28 Ağustos 2022 Pazar yayın akışı...</p>

Pazar gününü televizyon karşısında geçirmek isteyen yurttaşlar kanalların 28 Ağustos 2022 yayın akışını merak ediyor. Bu akşam televizyonda ne var? Hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?

Bugün televizyonda yayımlanacak dizi, film ve programları sizler için derledik.

BU AKŞAM TV'DE HANGİ DİZİ, PROGRAM, FİLM VAR?

FOX TV: 20.00 Tozluyaka 

KANAL D: 20.00 Cehennem (Yabancı sinema)

SHOW TV: 20.00 Züğürt Ağa

STAR TV: 20.00 Kuşatma Nişancının Gözü (Yabancı sinema)

TV8: 20.00 MasterChef Türkiye 

TRT1: 20.00 "Bumblebee" (Yabancı Sinema)

ATV: 20.00 GÜL MASALI

Kanal D, Fox TV, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV  28 Ağustos 2022 Pazar yayın akışı...

<h3>FOX TV</h3> <p>08.30 Çalar Saat Hafta Sonu</p> <p>11.15 Ekonomi Arası </p> <p>11.30 İyilik </p> <p>13.45 Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim </p> <p>16.00 Tozluyaka</p> <p>19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu</p> <p>20.00 Tozluyaka </p> <p>21.00 Tozluyaka</p> <p>00.00 Tozluyaka</p> <p>03.00 Kazanan Restoran </p> <p>04.00 Her Yerde Sen </p> <p>04.45 Badem Şekeri</p> <p>06.00 Hayat Bayram Olsa </p>

FOX TV

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası 

11.30 İyilik 

13.45 Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim 

16.00 Tozluyaka

19.00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Tozluyaka 

21.00 Tozluyaka

00.00 Tozluyaka

03.00 Kazanan Restoran 

04.00 Her Yerde Sen 

04.45 Badem Şekeri

06.00 Hayat Bayram Olsa 

<h3>STAR TV </h3> <p>06.00 İki Aile</p> <p>08.00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir</p> <p>09.00  ÇİZGİ FİLM</p> <p>09.30 Erkenci Kuş</p> <p>12.45 Kiralık Aşk</p> <p>15.45 Duy Beni</p> <p>18.45 Star Ana Haber</p> <p>20.00 Kuşatma Nişancının Gözü</p> <p>22:00 Duy Beni</p> <p>23:45 Türk Müziği</p> <p>02:45 Kiralık Aşk</p>

STAR TV 

06.00 İki Aile

08.00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir

09.00  ÇİZGİ FİLM

09.30 Erkenci Kuş

12.45 Kiralık Aşk

15.45 Duy Beni

18.45 Star Ana Haber

20.00 Kuşatma Nişancının Gözü

22:00 Duy Beni

23:45 Türk Müziği

02:45 Kiralık Aşk

<h3>SHOW TV</h3> <p>07.15 Çocuktan Al Haberi Tekrar</p> <p>10.00 Pazar Sürprizi</p> <p>13.00 Bir Şansım Olsa</p> <p>14.30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tekrar</p> <p>18.25 Hafta Sonu Ana Haber</p> <p>20.00 Züğürt Ağa</p> <p>22.15 Salako</p> <p>23.45 Erkek Güzeli Sefil Bilo</p> <p>01.30 Züğürt Ağa</p> <p>03.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tekrar</p>

SHOW TV

07.15 Çocuktan Al Haberi Tekrar

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tekrar

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Züğürt Ağa

22.15 Salako

23.45 Erkek Güzeli Sefil Bilo

01.30 Züğürt Ağa

03.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Tekrar

<h3>TV 8</h3> <p>06.30 Oynat Bakalım</p> <p>07.00 Doğduğun Ev Kaderindir</p> <p>10.00 Gazete Magazin </p> <p>12.15 MasterChef Türkiye</p> <p>15.15 Doya Doya Moda</p> <p>18.00 MasterChef Türkiye / Özet</p> <p>20.00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm</p> <p>00.15 Canım Annem</p> <p>02.15 Gazete Magazin</p> <p>03.30 8x8</p> <p>04.45 Bilginiz Olsun</p>

TV 8

06.30 Oynat Bakalım

07.00 Doğduğun Ev Kaderindir

10.00 Gazete Magazin 

12.15 MasterChef Türkiye

15.15 Doya Doya Moda

18.00 MasterChef Türkiye / Özet

20.00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00.15 Canım Annem

02.15 Gazete Magazin

03.30 8x8

04.45 Bilginiz Olsun

<h3>ATV</h3> <p>06.20 Sen Anlat Karadeniz</p> <p>07.30 Atv'de Hafta Sonu</p> <p>10.00 Kardeşlerim</p> <p>13.20 Dizi Tv</p> <p>14.10 Biz Böyleyiz</p> <p>16.20 Labirent: Alev Deneyleri</p> <p>18.40 Atv Haber</p> <p>19.00 Atv Ana Haber Bülteni</p> <p>20.00 Gül Masalı</p> <p>00.20 Karanlık Saat</p> <p>02.10 Islah Adası</p>

ATV

06.20 Sen Anlat Karadeniz

07.30 Atv'de Hafta Sonu

10.00 Kardeşlerim

13.20 Dizi Tv

14.10 Biz Böyleyiz

16.20 Labirent: Alev Deneyleri

18.40 Atv Haber

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Gül Masalı

00.20 Karanlık Saat

02.10 Islah Adası

<h3>TRT1</h3> <p>04.55 Kalk Gidelim</p> <p>08.30Payitaht "Abdülhamid"</p> <p>12.00 Kasaba Doktoru</p> <p>19.00 Ana Haber </p> <p>20.00 Yabancı Sinema "Bumblebee" </p> <p>00.45 Kasaba Doktoru </p> <p>03.20 Kalk Gidelim</p>

TRT1

04.55 Kalk Gidelim

08.30Payitaht "Abdülhamid"

12.00 Kasaba Doktoru

19.00 Ana Haber 

20.00 Yabancı Sinema "Bumblebee" 

00.45 Kasaba Doktoru 

03.20 Kalk Gidelim

<h3>KANAL D</h3> <p>07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki</p> <p>09.45 Magazin D Pazar</p> <p>13.00 Seversin (Tekrar)</p> <p>15.15 Üç Kız Kardeş (Tekrar)</p> <p>18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu</p> <p>20.00 Cehennem</p> <p>22.30 Cehennem</p> <p>00.45 Android Polis</p> <p>02.30 Android Polis</p> <p>03.45 5N1K  (Tekrar)</p> <p>04.45 Yabancı Damat (Tekrar)</p>

KANAL D

07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Seversin (Tekrar)

15.15 Üç Kız Kardeş (Tekrar)

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Cehennem

22.30 Cehennem

00.45 Android Polis

02.30 Android Polis

03.45 5N1K  (Tekrar)

04.45 Yabancı Damat (Tekrar)

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