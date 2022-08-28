TV yayın akışı 28 Ağustos 2022 Pazar! Bugün hangi diziler var, saat kaçta?
Pazar gününü televizyon karşısında geçirmek isteyen yurttaşlar kanalların 28 Ağustos 2022 yayın akışını merak ediyor. Bu akşam televizyonda ne var? Hangi kanalda hangi diziler ekrana gelecek?
Bugün televizyonda yayımlanacak dizi, film ve programları sizler için derledik.
BU AKŞAM TV'DE HANGİ DİZİ, PROGRAM, FİLM VAR?
FOX TV: 20.00 Tozluyaka
KANAL D: 20.00 Cehennem (Yabancı sinema)
SHOW TV: 20.00 Züğürt Ağa
STAR TV: 20.00 Kuşatma Nişancının Gözü (Yabancı sinema)
TV8: 20.00 MasterChef Türkiye
TRT1: 20.00 "Bumblebee" (Yabancı Sinema)
ATV: 20.00 GÜL MASALI
Kanal D, Fox TV, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV 28 Ağustos 2022 Pazar yayın akışı...
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