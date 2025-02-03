Kututiyatro, çocukların gelişimine katkı sunacak oyunlarla sahnede: Hayal gücü ve sanat

Yayınlanma: 03.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.02.2025 - 04:00

Barış Kavasoğlu ve Kocaeli Üniversitesi Dramatik Yazarlık ve Dramaturji Bölümü mezunu Nazmi Atakan Özdoğan tarafından yaklaşık bir yıl önce kuruldu.

Özdoğan amaçlarının çocuklara tiyatro aracılığıyla hayal gücünü geliştiren ve sanatı yaşamlarının bir parçası haline getiren deneyimler sunmak olduğunu söylüyor ve ekliyor:

“Tiyatro, yalnızca bir sahne sanatı değil, aynı zamanda çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlayan güçlü bir araçtır. Tiyatronun büyülü dünyasında devleri ve cüceleri aynı sahnede var etmek her zaman zorlu bir süreç olmuştur. Ancak biz, hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir sahne tasarımı ve ışıklı görsel efektlerle bu zorlukları aşarak Gulliver’in Maceraları oyununu sahnelemeye karar verdik. Bu oyun, yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmayıp çocukları farklı dünyalara yolculuğa çıkaran, dostluk, keşif ve cesaret gibi değerleri anlatan bir deneyime dönüştürecek.”

“Gulliver’in Maceraları” gibi fantastik bir hikâyeyi sahneye taşırken görsel ve teknik unsurları etkili şekilde kullanmayı hedeflemiş ekip. Oyunda, devler ve cücelerin aynı sahnede var olmasını sağlamak için özel sahne tasarımları ve illüzyon tekniklerinden faydalanılıyor. Oyunun konusu ise kısaca şöyle:

“Uyarlamada, Gulliver, sevgilisi Sofia’yı amansız bir hastalıktan kurtarmak için maceraya atılır. Sofia’yı iyileştirmek için Brobimya ve Lilimanya bitkilerini bulması gerekir. Bu süreçte Gulliver, cüceler ve devlerle karşılaşır ve bazı absürt olaylara tanık olur.”

YENİ PROJELER…

Özdoğan, “Sahneleme ve prova sürecimiz tiyatro, bir hayal dünyasının gerçeğe dönüşmesi. Biz de sahneleme sürecimizi, çocukların hayal gücünü en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlıyoruz. Teknik ekibimiz, ışık ve görsel efektleri sahneye en etkili şekilde entegre etmek için ayrıntılı çalışmalar yapmaktadır. Böylece çocuklar, sadece izleyici değil, oyunun bir parçası gibi hissediyorlar” diyor.

Bu genç kumpanya oyunculuk mezunu ve bu meslekte olmaktan son derece keyif alan oyunculardan oluşuyor.

Farklı şehirlerde ve sahnelerde oynadıkları için sahnede kullandıkları dekor ve teknik ekipmanların taşınabilir olmasını tercih etmişler ve sahne tasarımlarını bunu düşünerek yapmışlar.

Çocuklarla beraber yetişkinlerin de izleyebileceği oyunlar hedefleyerek bu yola çıkan ekip, yeni projeler üretmeye devam ediyor.