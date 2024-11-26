Las Vegas’ta heyecan dorukta: Brad Pitt’in Formula 1 filminden çarpıcı ayrıntılar...

Yayınlanma: 26.11.2024 - 00:05

Güncelleme: 26.11.2024 - 00:05

Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı ve merakla beklenen Formula 1 temalı filmin çekimleri, Las Vegas Grand Prix'sinde heyecan dolu bir sahneye tanıklık etti. Ünlü oyuncunun canlandırdığı eski bir F1 pilotu, dramatik bir kaza sahnesinde pistte baygınlık geçirirken görüldü. Ancak bu tehlikeli sahne, gerçek bir olaydan ziyade filmin çarpıcı anlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Dublörün yere düştüğü ve ardından bir sağlık aracının sahneye dahil olduğu görüntüler, izleyenlerde büyük merak uyandırdı. Dumanlar arasında gerçekleşen bu sahne, Pitt’in canlandırdığı karakterin kariyerine damga vuran bir olayın tasvirine işaret ediyor.

Brad Pitt, filmde kariyerinin zirvesinde yaşadığı korkunç bir kazadan sonra F1 dünyasından uzaklaşan ve geri dönüş yapmaya çalışan bir eski pilotu canlandırıyor. Karakter, çaylak Joshua Pearce’ın (Damson Idris) yardımıyla pistlere dönüyor. Pitt, bu rol için aylarca hazırlık yaptı ve araba kullanma eğitimleri aldı.

Yapımcı Jerry Bruckheimer, Pitt’in direksiyon başındaki yeteneğini övgüyle anlatıyor: "O inanılmaz bir sürücü. Bazı F1 pilotları bile onun doğal bir atlet olduğunu söylüyor."

ÇEKİMLER GERÇEK PİSTTE...

Film, Macaristan, İtalya, Japonya ve Meksika gibi dünyanın dört bir yanındaki Formula 1 etkinliklerinde çekiliyor. Yönetmen Joseph Kosinski, çekimlerin canlı yarışlar sırasında yapılmasının lojistik açıdan büyük bir zorluk olduğunu belirtiyor. Kosinski, "Gerçek yarış etkinliklerinde çekim yapıyoruz. Her şey çok dar bir zaman aralığında gerçekleşiyor" dedi.

Pitt’in yanı sıra diğer oyuncuların da gerçek pistlerde araba kullanması, filmin gerçekçiliğini bir üst seviyeye taşıyor. Kosinski, "Brad ve Damson’a arabaları gerçekten kullandırıyoruz. Bu, daha önce hiçbir filmde denemediğimiz bir şey" ifadelerini kullandı.

F1 HAYRANLARINI BEKLEYEN HEYECAN

Merakla beklenen film, Formula 1 dünyasının heyecanını ve rekabetini beyaz perdeye taşımayı hedefliyor. Brad Pitt’in çarpıcı performansı ve filmin gerçek pistlerde çekilmiş sahneleri, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

F1 filmi, 27 Haziran 2025’te sinemaseverlerle buluşacak.