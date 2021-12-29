Sosyal medya Don't Look Up'ı konuşuyor: Dünyanın sonunu getiren şirketin CEO’su kim?

29 Aralık 2021 Çarşamba, 14:57

Amerikan satirik bilim-kurgu filmi Don’t Look Up, Netflix'te yayınlandığı günden bu yana dünya gündeminde ilk sıralara yerleşti. Adam McKay tarafından yazılan ve yönetilen filmin senaryosu filmde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın başrolleri paylaşıyor. İki astronotun dünyayı çarpacak kuyruklu yıldız hakkında medya aracılığıyla insanları uyarmaya çalışmasını anlattığı filmde Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Ron Perlman, Timothée Chalamet gibi isimlerde yer alıyor.

Don’t Look Up, dev bir göktaşının gezegeni yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu ediyor. İnsanlık büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Everest Dağı büyüklüğünde bir kuyruklu yıldız hızla Dünya'ya yaklaşmaktadır ve oluşacak çarpışma Dünya'nın yok olmasına neden olacaktır. Astronomi doktora öğrencisi olan Kate Dibiasky'nin yaptığı bu keşif, insanlığın kurtulmasını sağlayacaktır. Kate ve Dr. Randall Mindy, insanlığı yaklaşmakta olan tehlikeye karşı uyarmak için bir medya turuna çıkmaya karar verir. Kate ve Randall, insanları yaklaşan felaketten haberdar etmek için büyük çaba harcarken kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.

NETFLIX'TE YAYINDA

Film, hiciv kullanılarak iklim değişikliği krizini ele alırken Ariana Grande ve Kid Cudi aynı zamanda filmin müziği olan “Just Look Up” şarkısını yayınladı. Sinemalarda çok sınırlı bir gösterime sahip olan film, Netflix platformunda yer alıyor.

Kısa zamanda Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan ve ismi Oscar ödülü için de geçen Don't Look Up'ın süresi ise 2 saat 25 dakika.

'DÜNYANIN SONUNU GETİRECEK OLAN ŞİRKETİN CEO'SU KİM?'

Filmde en dikkat çeken karakterlerin başında gelen Peter Isherwell karakteri, büyük bir teknoloji devinin CEO'su olarak çıkıyor karşımıza. Den Of Geek'e göre, kendisi birkaç isimden esinlenilmiş bir karakter olabilir. Bu isimlerden bir tanesi Steve Jobs. Apple gibi telefon üreten bir şirketin CEO'su olan Isherwell, 2007'de Jobs'ın iPhone'u tanıtan haline benzetilmiş.

Fakat Steve Jobs hiçbir zaman politik bir isim olmadı, bu nedenle Isherwell aynı zamanda Elon Musk'a da benzetiliyor. Mars'ta yaşam kurmayı hedefleyen SpaceX gibi Isherwell'in de insanlığın doğasını değiştirmeye yönelik hedefleri vardı.

Ve son olarak da filmde Isherwell'in insanların ne zaman öleceğini tahmin ettiklerini dile getirmesi, akıllara Mark Zuckerberg'i, ve Meta'yı getiriyor.

DON'T LOOK UP NE DEMEK?

Don't Look Up'ın anlamı dilimize "Yukarı bakma" olarak çevriliyor.

Komedi türündeki bu filmin afişinde büyük bir tezatlık yapılarak yukarı bakan oyuncuların fotoğrafları eklenmiş.

İşte filmin fragmanı...

FİLMİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Leonardo DiCaprio

Rolü: Dr. Randall Mindy





Jennifer Lawrence

Rolü: Kate Dibiasky





Meryl Streep

Rolü: President Janie Orlean





Cate Blanchett

Rolü: Brie Evantee





Rob Morgan (IV)

Rolü: Dr. Teddy Oglethorpe





Jonah Hill

Rolü: Jason Orlean





Mark Rylance

Rolü: Peter Isherwell





Tyler Perry

Rolü: Jack Bremmer





Yule

Timothée Chalamet





Benedict Drask

Ron Perlman





Riley Bina

Ariana Grande





DJ Chello

Kid Cudi





Phillip

Himesh Patel





June Mindy

Melanie Lynskey





Dan Pawketty

Michael Chiklis





Adul Grelio

Tomer Sisley





General Themes

Paul Guilfoyle





Congressman Tenant

Robert Joy





Dr. Calder

Hettienne Park





Keith Ollens

Ross Partridge





Marshall Mindy

Conor Sweeney





Sarah Benterman

Sarah Silverman





Movie Star

Chris Evans