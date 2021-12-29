Sosyal medya Don't Look Up'ı konuşuyor: Dünyanın sonunu getiren şirketin CEO’su kim?
Netflix 2021 yapımı filmler arasında yer alan Don't Look Up kısa sürede Türkiye ve dünya gündemine damga vurdu. Birbirinden önemli yıldızların oyuncu kadrosunda yer aldığı Don't Look Up konusu, müzikleri ve hikayesiyle de dikkat çekiyor. İşte Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence'in yer aldığı Don't Look Up'ın oyuncu kadrosu ve konusu...
Amerikan satirik bilim-kurgu filmi Don’t Look Up, Netflix'te yayınlandığı günden bu yana dünya gündeminde ilk sıralara yerleşti. Adam McKay tarafından yazılan ve yönetilen filmin senaryosu filmde Leonardo DiCaprio ve Jennifer Lawrence'ın başrolleri paylaşıyor. İki astronotun dünyayı çarpacak kuyruklu yıldız hakkında medya aracılığıyla insanları uyarmaya çalışmasını anlattığı filmde Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Ron Perlman, Timothée Chalamet gibi isimlerde yer alıyor.
Don’t Look Up, dev bir göktaşının gezegeni yok edeceği konusunda insanları uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini konu ediyor. İnsanlık büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Everest Dağı büyüklüğünde bir kuyruklu yıldız hızla Dünya'ya yaklaşmaktadır ve oluşacak çarpışma Dünya'nın yok olmasına neden olacaktır. Astronomi doktora öğrencisi olan Kate Dibiasky'nin yaptığı bu keşif, insanlığın kurtulmasını sağlayacaktır. Kate ve Dr. Randall Mindy, insanlığı yaklaşmakta olan tehlikeye karşı uyarmak için bir medya turuna çıkmaya karar verir. Kate ve Randall, insanları yaklaşan felaketten haberdar etmek için büyük çaba harcarken kendilerini beklenmedik durumların içinde bulur.
NETFLIX'TE YAYINDA
Film, hiciv kullanılarak iklim değişikliği krizini ele alırken Ariana Grande ve Kid Cudi aynı zamanda filmin müziği olan “Just Look Up” şarkısını yayınladı. Sinemalarda çok sınırlı bir gösterime sahip olan film, Netflix platformunda yer alıyor.
Kısa zamanda Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan ve ismi Oscar ödülü için de geçen Don't Look Up'ın süresi ise 2 saat 25 dakika.
'DÜNYANIN SONUNU GETİRECEK OLAN ŞİRKETİN CEO'SU KİM?'
Filmde en dikkat çeken karakterlerin başında gelen Peter Isherwell karakteri, büyük bir teknoloji devinin CEO'su olarak çıkıyor karşımıza. Den Of Geek'e göre, kendisi birkaç isimden esinlenilmiş bir karakter olabilir. Bu isimlerden bir tanesi Steve Jobs. Apple gibi telefon üreten bir şirketin CEO'su olan Isherwell, 2007'de Jobs'ın iPhone'u tanıtan haline benzetilmiş.
Fakat Steve Jobs hiçbir zaman politik bir isim olmadı, bu nedenle Isherwell aynı zamanda Elon Musk'a da benzetiliyor. Mars'ta yaşam kurmayı hedefleyen SpaceX gibi Isherwell'in de insanlığın doğasını değiştirmeye yönelik hedefleri vardı.
Ve son olarak da filmde Isherwell'in insanların ne zaman öleceğini tahmin ettiklerini dile getirmesi, akıllara Mark Zuckerberg'i, ve Meta'yı getiriyor.
DON'T LOOK UP NE DEMEK?
Don't Look Up'ın anlamı dilimize "Yukarı bakma" olarak çevriliyor.
Komedi türündeki bu filmin afişinde büyük bir tezatlık yapılarak yukarı bakan oyuncuların fotoğrafları eklenmiş.
İşte filmin fragmanı...
FİLMİN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Leonardo DiCaprio
Rolü: Dr. Randall Mindy
Jennifer Lawrence
Rolü: Kate Dibiasky
Meryl Streep
Rolü: President Janie Orlean
Cate Blanchett
Rolü: Brie Evantee
Rob Morgan (IV)
Rolü: Dr. Teddy Oglethorpe
Jonah Hill
Rolü: Jason Orlean
Mark Rylance
Rolü: Peter Isherwell
Tyler Perry
Rolü: Jack Bremmer
Yule
Timothée Chalamet
Benedict Drask
Ron Perlman
Riley Bina
Ariana Grande
DJ Chello
Kid Cudi
Phillip
Himesh Patel
June Mindy
Melanie Lynskey
Dan Pawketty
Michael Chiklis
Adul Grelio
Tomer Sisley
General Themes
Paul Guilfoyle
Congressman Tenant
Robert Joy
Dr. Calder
Hettienne Park
Keith Ollens
Ross Partridge
Marshall Mindy
Conor Sweeney
Sarah Benterman
Sarah Silverman
Movie Star
Chris Evans
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