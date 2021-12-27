Cem Yılmaz'dan Netflix'te yayınlanacak stand-up gösterisi için 'The Witcher'lı tanıtım
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak Diamond Elite Platinum Plus gösterisi için yeni bir reklam yayınlandı. Reklam, yanlışlıkla The Witcher dizisinin setine giren Cem Yılmaz'ı konu alıyor. Yılmaz, gösteri için yayınlanan yeni tanıtımda 'The Witcher'in baş karakteri Rivyalı Gerald olarak yer alıyor.
Yaklaşık iki hafta önce, ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın canlı olarak gerçekleştirdiği Diamond Elite Platinum Plus isimli stand-up gösterisinin Netflix’te yayınlanacağı açıklanmıştı. Bir fragmanla birlikte yapılan duyuruyla birlikte stand-up’tan bir parçaya yer verilmişti.
'THE WITCHER' SÜRPRİZİ
31 Aralık’ta Netflix’e geleceği açıklanan Diamond Elite Platinum Plus gösterisi için yeni bir video daha yayınladı.
Bu kez gösteriden herhangi bir iz taşımayan yeni video, Cem Yılmaz’ın yanlışlıkla The Witcher setine girmesini ve dizideki Geralt karakteri olarak giydirilmesini gösteriyor.
YENİ FİLMİNİ DUYURMUŞTU
Bunun yanı sıra Yılmaz, Yahşi Batı’nın devamı olacağı düşünülen Galata Canavarı isimli filmini de duyurmuştu.
Projesini sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Yılmaz, yeni filminin afişlerini paylaşmıştı.
Ünlü komedyen, paylaştığı ilk tweet’te, “Oldu olacak 2023’te izleyeceğimiz filmi de duyurayım tam olsun!” ifadelerine yer vererek filmin İngilizce afişini yayınlamıştı. Afişte, “İstanbul’u allak bullak eden sanaatkar cinayetlerinin hikayesi” ibareleri dikkat çekmişti.
ERŞAN KUNERİ DİZİSİ, 2022'DE İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK
Cem Yılmaz bir taraftan da yeni dizisi Erşan Kuneri‘nin hazırlıklarını sürdürüyor. Netflix'te yer alacak dizi önümüzdeki yıl izleyicilerle buluşacak. Dizide Cem Yılmaz’a Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya, Çağlar Çorumlu, Zafer Algöz, Ezgi Mola ve Merve Dizdar eşlik ediyor.
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