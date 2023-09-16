Yayınlanma: 16.09.2023 - 19:18

Güncelleme: 16.09.2023 - 19:18

Ünlü oyuncu Brie Larson'ın başrolünde yer aldığı ve 13 Ekim'de Apple TV+'ta yayımlanacak olan mini dizi "Lessons In Chemistry" ilk fragmanıyla merak uyandırdı. Bonnie Garmus'un aynı adlı romanından uyarlanan dizi, 1950'lerin başında geçen ve toplumdaki cinsiyet rollerine meydan okuyan bir hikayeyi anlatıyor.

Hikaye, bilim insanı olma hayalini gerçekleştirmek isteyen Elizabeth Zott'un mücadelesini konu alıyor. Ancak dönemin ataerkil toplum yapısı, kadınların profesyonel alanda yer almasına engel oluyor. Hamile ve işsiz kalan Elizabeth, bekar bir anne olarak yaşamını sürdürmek zorunda kalır. Ancak içindeki bilimsel tutku ve yetenekleri, onu bir TV yemek programının sunucusu yapar. Elizabeth, yemek tariflerinden çok daha fazlasını öğretmeye başlar ve kadınların potansiyelini keşfetmelerine yardımcı olurken, bilime olan aşkını yeniden canlandırmaya çalışır.

Dizinin oyuncu kadrosunda Brie Larson'a Lewis Pullman, Aja Naomi King, Stephanie Koenig, Kevin Sussman, Patrick Walker ve Thomas Mann gibi yetenekli isimler eşlik ediyor. Lee Eisenberg, dizinin sorumlusu olarak görev alırken, yapımcılığını ise Brie Larson, Susannah Grant, Louise Shore, Natalie Sandy, Jason Bateman ve Michael Costigan üstleniyor.

"Lessons In Chemistry" cinsiyet rolleri, bilim, ve özgürlük temasını işleyen etkileyici bir hikaye sunmaya hazırlanıyor. Brie Larson'ın performansı ve dönemin atmosferiyle bezenen dizi, izleyicilerin dikkatini çekmeye aday gibi görünüyor. 13 Ekim'deki prömiyerini heyecanla bekleniyor...