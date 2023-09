Daryl Dixon, zombiler ve Paris: Yeni The Walking Dead dizisi başlıyor!

Yayınlanma: 11.09.2023 - 11:07

Güncelleme: 11.09.2023 - 11:07

The Walking Dead'in hayranları uzun bir bekleyişin ardından heyecanla bekledikleri haberi aldı. Geçen yıl 11. sezonu tamamlanan The Walking Dead'in 6 bölümlük yeni devam dizisi "The Walking Dead: Daryl Dixon" 11 Eylül'de ABD ile aynı anda Türkiye'de TV+ platformunda izleyicilerle buluşacak. Her bir bölümü 60 dakikadan oluşacak olan bu yeni dizi, sevilen karakter Daryl Dixon'ın macerasına odaklanacak ve başrolde yine Norman Reedus yer alacak.

DARYL DIXON DİZİSİNİN KONUSU

Dizide, Daryl Dixon kendini Fransa kıyılarına bularak zombilere karşı verdiği mücadeleye devam edecek. Ayrıca, istemeden de olsa hayırsever bir dini hareketin kalbindeki genç bir çocuğu tehlikeye atacak olan Daryl, sezon boyunca yeni görevini yerine getirmeye çalışacak ve Amerika'ya dönmek için çabalayacak.

"The Walking Dead: Daryl Dixon" dizisi, heyecanla beklenen bir yapım olmasının yanı sıra, ikinci sezon onayıyla da uzun bir dizi yolculuğunun başlangıcını işaret ediyor. Ayrıca, "Dead City" ve "Daryl Dixon" dizilerinin yanı sıra, diğer karakterlerin hikayelerini anlatan "Rick & Michonne" dizisi de TV+ platformunda izleyicilerle buluşacak. The Walking Dead evreni, yeni dizilerle daha da genişlemeye devam ediyor, ve bu haber dizinin hayranları için heyecan verici bir dizi dönemi başlattı.