Yayınlanma: 22.10.2023 - 14:40

Güncelleme: 22.10.2023 - 14:40

Piyanist, müzikolog yazar Rabia Leylâ Pamir sonsuzluğa uğurlanıyor. Pamir’in cenazesi 24 Ekim Salı günü Zincirlikuyu Cami’inde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Pamir yazdığı “Müzik ve Edebiyat”, “Müzikte Geniş Soluklar”, “Ayşe’nin Müzik Kitabı” eserleri ve gazetemizde de yayımlanan makaleleriyle nitelikli müzik eğitiminin yaygınlaşmasına çok emek verdi.

Onat Kutlar, 1993 yılında gazetemizde çıkan “Bir Müzik Tutkunu” yazısında “Ayşe'nin Müzik Kitabı”ndan hareketle düşündükleri bir TV programı projesi dolayısıyla yakından tanıdığı Leylâ Pamir’in hayatını ve önemini şu sözlerle ifade ediyor;

“Ve bir Türk müzikologun evrensel çapta bir besteci hakkında orjinal görüşler ileri sürmesi, çok rastlanan bir olay değildir… Pamir, Skryabin konusunda özgün görüşler ileri sürüyor. Yaşamı incelendiğinde, Leylâ Pamir’in bu özelliklerini anlamak oldukça kolaylaşıyor. Kendi ülkemizde yeterince tanımadığımız, kendisine bir öğretim üyeliğini bile çok gördüğümüz Pamir, müzik formasyonunu. Viyana ve Heidelberg gibi büyük kültürel merkezlere borçludur. Atatürk döneminin tanınmış bilim adamı Jeoloji profesörü Hamit Nafiz Pamir’in kızı olan, İstanbul’da doğan Pamir, ortaöğrenimini Alman Lisesi ve Amavutköy Amerikan Kız Koleji’nde tamamladıktan sonra, Münih’te müzikoloji eğitimi görürken tanıştığı Haldun Taner’le evlenip yurda döndü. Birkaç yıl sonra ayrılarak eğitimini Heidelberg Üniversitesi’nde tamamlamak üzere Almanya’ya gitti. Heidelberg Konservatuvan’nda üç yıl hocalık yaptıktan sonra yeniden ülkesine döndü. O yıldan beri de piyanist ve yazar olarak yaşamını sürdürüyor. “Ben bir ’autodidakt’ım”, “Ve her zaman öğrenci kaldım.” diyor büyük bir alçakgönüllülükle.”















