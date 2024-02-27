Maffy's Jazz belgeseli İzmirlilerle buluşuyor

Yayınlanma: 27.02.2024 - 10:46

Güncelleme: 27.02.2024 - 10:46

İki yıl önce aramızdan ayrılan trompetçi Ahmet Muaffak Falay’ın yaşamı ve müzik serüvenini konu alan belgesel “Maffy’s Jazz”, Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Deniz Yüksel’in yaptığı “Maffy’s Jazz” 28 Şubat (yarın) saat 17.00'de Fransız Kültür'de gösterimi yapılacak.

Yüksel’in 2016 yılında Falay’ı İsveç’teki evinde ziyaret etmesi ile başlayan belgesel projesi, sanatçının önemli katkıları ve aralıklı yapılan bir çalışma ile 5 yıl sürdü. Birçok festivalde gösterimi yapılan Maffy’s Jazz aldığı ödüllerle gündeme gelmişti.