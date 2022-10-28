"Mahalleden Arkadaşlar" filmi 4 Kasım'da sinemalarda olacak

28 Ekim 2022 Cuma, 15:28

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Alper Kul'un oynadığı "Mahalleden Arkadaşlar" filmi, 4 Kasım'da vizyona girecek. Selçuk Aydemir'in 2015'te yayımlanan aynı isimli kitabından uyarlanan filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstlendi.

Yapımcı Murat Cemcir, yönetmen Selçuk Aydemir'in yanı sıra başrol oyuncuları Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Esat Polat Güler ve Şahin Kendirci, Wyndham Grand İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

1990'lı yılların başındaki mahalle ortamını, afacan bir çocuğun gözünden aktaran filme ilişkin bilgi veren Cemcir, filmin 3 yıl önce tamamlandığına dikkati çekerek, "2020'de girecekti. O ara pandemi geldi. Pandemi gelince 'Bir duralım' dedik. Güzel durduk" dedi.

Murat Cemcir, filmin kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok değerli oyuncu arkadaşlarla beraber çalıştık. Bir de kitabı ben çok seviyorum. 1991 yazında geçiyor. Bizim akranlarımızın çocukluğunu anlatıyor kitap. Çok eğlenceli. Hem kitap uyarlaması olması hem çocukluğumuzu anlatması çok eğlenceli. Çok güzel bir duygu verdi bana. Belki filmin vizyona çıkmasının uzaması, perdeye çıkmaması bizim için hayırlı da oldu çünkü herkes mutsuz, ümitsiz. Film tamamıyla iyiliği anlatıyor. Sadece atarilerin olduğu, PlayStationların olmadığı dönemi anlatıyor. O yüzden çok mutluyum. Çocukluğuma dönmüş gibi oldum."

Selçuk Aydemir, filmde Yeşilçay'ın oyunculuğuna işaret ederek, "Annemi, senden daha iyi, bir tek annem oynayabilirdi Nurgül. Müthiş oynadı, göreceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.

ÇOCUKLARLA BÜYÜMEYEN ÇOCUKLARA

Nurgül Yeşilçay, filmin Aydemir'in yazdığı kitaptan uyarlandığına vurgu yaparak, "Selçuk Bey'in yönettiği bir film. Ben annesini oynadım. (Esat) Selçuk Bey'i oynadı" diye konuştu.

Hamur açtığı gün tüm ekibin sete geldiğini söyleyen sanatçı, "Galiba yapamayacağımı düşündüler ama harika baklava açarım" ifadelerini kullandı.

Yeşilçay, filmin çocuklara ve büyümeyen çocuklara hitap ettiğinin altını çizerek, "4 Kasım'da sadece sinema salonlarında. Yani televizyonlarda ve hiçbir dijital platformda yok. Bu filmi izlemek istiyorsanız, sinema salonlarına gidiyorsunuz" dedi.

ÇOCUKLAR BAŞROLDE

Aydemir'in babasını canlandıran Alper Kul da vizyona girmeyi planladıkları gün salgın dolayısıyla insanların ofislerden evlere gönderildiğini, bu yüzden filmin ertelendiğini söyledi.

Kul, "Mahalleden Arkadaşlar" romanının 2015'te yazıldığını aktararak şu bilgileri verdi:

"Kendi hayatını anlatıyor. Bunun sinemadaki yorumu, bizim çektiğimiz. Kolay mıydı? Değildi. Yapım açısından da değildi çünkü bir dönem filmi bu. O dönemi, harici görsellerle zenginleştirmen gerekiyor. Yaşayan karakterleri oynuyorsun. O seni çok sınırlıyor. Birebir onun üzerinden yola çıkman gerekiyor. Çok tatlı bir iş. Çocukların başrolde olduğu bir çocuk hikayesi. Yönetmen de zaten yazar olduğu için senin sınırlarını çok güzel koyuyor okuma provalarında. Sette sadece icrası kalıyor. Kendi adıma çok tatlı bir iş oldu. Çünkü albüm sayfalarına bakıyor gibiydim."

Genç oyuncu Şahin Kendirci, çekimleri keyifle geçirdiğini dile getirdi.

Oynadığı İsmet karakterinin enteresan biri olduğunu dile getiren Kendirci, "Biraz Adanalılığımı da koydum içine. O yüzden çok mutluyum. Çok keyifli bir film geliyor. 1990'larda büyümüş, tecrübe etmiş insanların umarım kalbine, gönlüne girebiliriz" dedi.

Esat Polat Güler ise filmin çok güzel olduğunu kaydederek, "Umarım siz de izlerken beğenirsiniz. Bu filmi çekerken hocamla aramda çok güzel bir bağ oluştu. Sizlerle oynadığım için çok büyük bir şeref duydum. İyi seyirler" değerlendirmesini yaptı.

Murat Akkoyunlu ile Yılmaz Gruda'nın da rol aldığı yapım, çocukları ve komediseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.