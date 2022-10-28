Avcı: Kış Savaşı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Avcı: Kış Savaşı filmi 2016 yılında vizyona girdi. Avcı: Kış Savaşı filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Avcı: Kış Savaşı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Avcı: Kış Savaşı filmi, 2012 yılında vizyona giren Pamuk Prenses ve Avcı filminin devamıdır. Cedric Nicolas Troyan tarafından yönetilen filmin senaryosu Evan Spiliotopulos ve Craig Mazin tarafından kaleme alındı.
AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Buz Kraliçesi Freya (Emily Blunt), kız kardeşi Ravenna'nın (Charlize Theron) öldüğünü öğrenince, onu hayata döndürebilmek için Büyülü Ayna'yı kullanabilecek son büyücünün yardımına başvurur ve Ravenna, aynanın altından derinliklerinden geri gelir. Şimdi ikisi güçlerini birleştirip çok daha tehlikeli olmuştur. Onları durdurabilmenin tek yolu, bizzat Freya'nın yetiştirdiği, ancak "kalplerini aşka kapatma" emrine itaat etmeyen Eric (Chris Hemsworth) ve Sara'nın (Jessica Chastain) başını çektiği avcıların sürüldükleri ülkelerden gelip yeniden güçlerini birleştirmesidir.
AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?
Chris Hemsworth
Charlize Theron
Emily Künt
Nick Frost
Sam Claflin
Rob Brydon
Jessica Chastain
AVCI: KIŞ SAVAŞI NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin ana çekimleri 6 Nisan 2015'te başladı. Çekimler Nisan 2015'te İngiltere, Surrey'deki Waverley Manastırı'nda yapıldı . Çekimler ayrıca Mayıs-Temmuz 2015 tarihleri ??arasında İngiltere'deki Windsor Great Park'ta gerçekleştirildi. South Forest, Johnson's Pond ve Snow Hill yakınlarındaki Deer Park'ta. Çekimler Wells Bishop Sarayı ve Wells Katedrali'nde de yapıldı . Temmuz 2015'te, Dean Ormanı'ndaki Puzzlewood'da çekimler de yapıldı .
AVCI: KIŞ SAVAŞI FİLMİNİN MÜZİKLERİ
Şarkıcı Halsey , " Castle " adlı şarkısının alternatif bir versiyonunu ve ardından film için yapılmış bir müzik videosunu yayınlayarak filmin tanıtımını yaptı.
Tüm müzikler James Newton Howard tarafından bestelendi.
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